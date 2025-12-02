Click acá para ir directamente al contenido
Vambe cierra serie A de US$ 14 millones con Monashees, Cathay y fundador de Rappi

La startup que creó una IA para escalar negocios, cerró su segunda ronda de inversión en la que también participaron Jaime Arrieta (Buk), Ignacio Canals (Galgo) y Simón Borrero (Rappi), quien se sumó al directorio.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Matías Pérez, Nicolás Camhi y Diego Chahuán, los fundadores sub30 de Vambe.</p>

