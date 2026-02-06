Cinco acciones para seguir de cerca en febrero

Resultados, aumentos de capital, fallos judiciales… el mercado sigue atento a algunos papeles que se mueven con fuerza pese a las vacaciones de verano.

Aunque febrero transcurre como el fuerte de las vacaciones, en el mercado siguen pasando cosas que afectan -positiva o negativamente- el precio de las acciones locales.

A semanas del cambio de Gobierno, los analistas procesan los primeros resultados corporativos de 2025, observan actualizaciones de planes de inversiones y digieren anuncios de aumentos de capital en algunas compañías.

A eso se sumó esta semana la volatilidad en el precio de los metales -cobre incluido-, lo que mantuvo a los inversionistas atentos a posibles cambios relevantes en las valorizaciones de las empresas del IPSA. En ese contexto, cinco acciones concentran las miradas del mercado en febrero.

Parque Arauco, inmune al aumento de capital

Los resultados de la compañía a diciembre fueron sólidos y bien recibidos por los analistas, con un alza de 17% en el Ebitda y una utilidad que se ubicó por sobre los $ 78.000 millones, un 25% más que el ejercicio anterior. Según BICE Inversiones, “los resultados confirman una sólida ejecución sobre la base de activos existentes, con crecimiento orgánico relevante al excluir nuevas incorporaciones”.

No en vano, la acción de Parque Arauco subió 92% en 2025, racha alcista que se mantuvo en enero pasado, con un aumento del 24%. Sin embargo, el posterior anuncio de un aumento de capital por US$ 330 millones -equivalente al 9% de su capitalización total- puso paños fríos en la escalada de sus acciones y concentra las miradas en las corredoras de bolsa durante febrero.

Desde el BICE indican que los recursos reforzarán “la flexibilidad financiera para capturar oportunidades de crecimiento regional. No obstante, tras el fuerte desempeño bursátil del año, las valorizaciones se aprecian más exigentes”.

Los analistas que cubren la acción estiman que, si bien el papel ha alcanzado un nivel alto y que ya incorpora sus buenos resultados, existe confianza en el mercado de que los recursos del aumento de capital serán utilizados en proyectos que agreguen valor a la compañía.

Según JP Morgan, Parque Arauco sigue favorecido por un consumo sólido y buenas cifras de flujos de clientes, tendencia que podría continuar gracias a las menores tasas de interés.

CMPC apuesta por Brasil

La caída en el precio de la celulosa ha golpeado con fuerza a la acción de CMPC. Al retroceso de 8,4% en 2025, se suma una caída adicional de 7% en enero, lo que tiene a los analistas con la mirada puesta en el papel.

El Ebitda de la compañía retrocedió un 21%, las utilidades cayeron 59%, mientras la deuda se empina sobre los US$ 5.000 millones, lo que tiene a muchos analistas preguntándose si la “Papelera” mantendrá el grado de inversión durante 2026.

En su última presentación a analistas, el CEO Francisco Ruiz-Tagle, y el CFO de CMPC, Sebastián Moraga, señalaron que la empresa está embarcada en una iniciativa de ajuste de costos agresiva que debiera elevar la eficiencia operativa en los próximos trimestres. Entre estas medidas, la empresa estaría estudiando vender 120 hectáreas de bosques en la región del Biobío.

Sin embargo, analistas que siguen la acción explican que CMPC enfrenta tres desafíos clave, más allá de su eficiencia: fuerte competencia en Brasil, contracción del mercado global de embalajes que afecta al segmento de Biopackaging y exceso de capacidad en la línea tissue (Softys)

En Brasil, CMPC lleva adelante el proyecto Natureza, una inversión por US$ 4.600 millones que elevará su oferta de celulosa en 2,5 millones de toneladas. En el mercado explican que pese al bajo precio de la celulosa -cayó un 11% en 2025- proyectos de esta escala se planean para el muy largo plazo, y cuando entre en operaciones estiman que la celulosa habrá vuelto a su precio de equilibrio.

BCI reordena su propiedad

El banco controlado por la familia Yarur es una de las estrellas de la bolsa local. Tras haber escalado 118% en 2025, en enero el papel prolongó su buen momento al subir otro 11%. Además, la semana pasada anunció una restructuración de sus activos en Chile, Perú y Estados Unidos, con lo que se mantiene en el foco de los inversionistas.

Sus buenos resultados financieros, con ganancias especialmente en la cuota del segmento comercial, apoyan el rally. Según BICE Inversiones, la operación del banco en Estados Unidos -donde ya concentra el 34% de las colocaciones totales- es un catalizador de crecimiento para el BCI, junto con un fuerte potencial de mejora en eficiencia en Chile, con espacio de revalorización en términos relativos.

En Banchile son más cautos con el BCI. En la corredora tienen un precio objetivo a doce meses de $ 48.900 para el papel, lo que supone una corrección cercana al 20% a los precios actuales, tras el año de oro vivido en 2025.

Hace algunos días, el BCI anunció la creación del holding BCI Group, que tendrá bajo su control al BCI y al National Bank of Florida como bancos independientes entre sí. La operación, que requiere de la aprobación de la CMF en Chile y de la Fed en Estados Unidos, abre la puerta a un futuro canje de acciones entre BCI y BCI Group.

Falabella confirmaría su recuperación

La acción del gigante del retail brilló el año pasado con un alza de 83%, en lo que supuso su recuperación definitiva tras los difíciles años vividos tras la pandemia.

Este año, el papel ya destaca subiendo casi un 9%, y los inversionistas están atentos a la publicación de sus resultados a diciembre, el próximo 24 de febrero, los que deberían confirmar la buena forma financiera de la compañía.

Según BTG Pactual, “las perspectivas operacionales se mantienen favorables, con una aceleración del consumo esperada en los próximos meses, apoyada por menores tasas de interés y un mercado laboral más sólido. Algunos segmentos rezagados, como mejoramiento del hogar en Chile, deberían comenzar a mostrar una dinámica de ingresos más robusta en los próximos 12 meses. Asimismo, esperamos que los bancos en Colombia y Perú presenten una mayor aceleración en el crecimiento de colocaciones y utilidades”.

En la corredora agregan que “nuestras estimaciones de resultados, que hemos revisado al alza en dos oportunidades durante el año, ya incorporan este escenario más constructivo. Esto implica un crecimiento de ingresos de rango medio a alto y un margen EBITDA consolidado en torno a 14,5% en los próximos años. En base a lo anterior, estimamos que la acción se encuentra plenamente valorizada en torno a 17 veces precio/utilidad en 2026, lo que implica un múltiplo cercano a 26 veces precio/utilidad para el segmento retail”.

SQM-B: Tianqi y resultados

La acción de SQM-B tuvo un gran 2025 pese a la volatilidad en el precio del litio, la guerra comercial, y la desaceleración en la venta de vehículos eléctricos en algunos mercados desarrollados.

El papel subió 74% el año pasado, pero en los últimos días enfrenta una persistente presión vendedora tras el anuncio de Tianqi de vender 1,25%, pero podría desprenderse más adelante de su 22%, tras perder su recurso en la Corte Suprema contra el acuerdo entre SQM y Codelco.

Febrero se perfila como un mes tenso para la compañía. Los analistas estarán atentos a los resultados a diciembre -que se publicarán el próximo día 27- pero al menos hasta esa fecha, el papel de SQM-B seguiría bajo presión.

En Banchile ven a la acción destinada a moverse lateralmente. Con un precio objetivo de $ 65.000 y una recomendación de mantener, la corredora prevé que el papel caiga en torno a un 3% en los próximos doce meses, aunque el BICE Inversiones son más optimistas y apuestan a que el precio del litio se estabilice, entregando soporte a la acción.