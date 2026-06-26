La marca de vino que la familia Von Appen compró a los Matetic

El mundo vinícola sumó una nueva transacción. La rama de la familia controladora de Ultramar ligada a Wolf von Appen, y dueña de Viña TerraNoble, adquirió la marca TerraPura a la familia Matetic.

La familia Von Appen, controladora de la naviera Ultramar y dueña de Viña TerraNoble, dio un nuevo paso en el negocio del vino.

Durante mayo, TerraNoble adquirió la marca TerraPura y su cartera de clientes a Matetic Wine Group, en una operación de bajo perfil entre dos grupos privados cuyos términos no fueron divulgados.

El acuerdo tiene la particularidad de que el comprador se queda con el activo comercial —marca y red de distribución—, mientras que los Matetic retuvieron la bodega. Tampoco hay viñedos ni tierras involucradas. TerraNoble cuenta con superficie propia suficiente para abastecer su producción y, desde ahora, elaborar los vinos TerraPura.

La lógica del negocio se entiende mirando el calce entre ambos actores, quienes se conocen bien tras años en que TerraNoble fue proveedor de TerraPura.

“Vemos en TerraPura una oportunidad de seguir proyectando su valor, con una mirada de largo plazo y respeto por su trayectoria”, señaló Alejandro Abarca, gerente general de TerraNoble.

Fundada en 1993 en el Valle del Maule, detrás de TerraNoble está Wolf von Appen, quien tras dejar el directorio de Ultramar en 2006 ingresó a la viña como accionista y poco después quedó con el 100%. Bajo su control sumó campos en Colchagua (Marchihue y Los Lingues) y Casablanca (Las Dichas), consolidando una estructura orientada a vinos de mayor valor.

Según señaló el empresario en entrevista con DF en 2023, cerca del 88% de la producción se exporta a unos 38 países, con Estados Unidos, China, Japón y Brasil a la cabeza. Ese año vendió alrededor de 120 mil cajas a un precio promedio de US$ 42 por caja, con foco en el segmento premium y en la cepa carménère como sello.

En esa línea, desde la industria explican que incorporar TerraPura le permite a TerraNoble ganar volumen, clientes y nuevos destinos sin invertir en activos productivos adicionales.

Asimismo, del lado vendedor, la operación permite a los Matetic concentrarse en su núcleo de mayor valor. “Estamos convencidos de que TerraPura queda en muy buenas manos. La relación de largo plazo entre ambas compañías hizo natural este paso (…). Enfocaremos todos nuestros esfuerzos en la creación de valor a través de Matetic”, afirmó Arturo Larraín, gerente general de Matetic Wine Group.

Ahora, el foco de Matetic Wine Group será su portafolio premium —liderado por la marca Matetic— y la operación turística.