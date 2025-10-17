Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF
Señal DF

Del Consenso de Washington al Consenso de Londres: el nuevo libro de Andrés Velasco

El libro con las propuestas fue publicado este 16 de octubre y tendrá lanzamientos especiales en una decena de ciudades en EEUU, Europa, Asia y Latinoamérica.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 17 de octubre de 2025 a las 16:01 hrs.

Marcela Vélez-Plickert
<p>Del Consenso de Washington al Consenso de Londres: el nuevo libro de Andrés Velasco</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

La molestia del comercio con Boric: “Su ausencia no solo se siente como un desaire institucional. Es una señal preocupante"
2
Mercados

Bancos, aseguradoras y cooperativas suben el tono y critican la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas
3
Señal DF

Las tres acciones chilenas “en oferta” de cara al próximo año
4
Señal DF

Quiénes son los hombres a la cabeza de PriceSmart en Chile
5
Mercados

AFP aumentan exposición a Latam tras salida de fondos acreedores y podrían retornar al directorio en 2026
6
Mercados

Presidenta de la CMF hace llamado a la industria de fondos: “Deben subir los estándares de gestión de riesgo”
7
DF MAS

Relevo en Cariola Díez Perez-Cotapos: Sergio Díez deja propiedad y se mantendrá como socio senior
8
Economía y Política

La Dipres cifra en unos US$ 150 millones cuentas por pagar vencidas del Estado
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete