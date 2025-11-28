Grupo Villaseca Nahmias proyecta inversiones por US$ 350 millones con foco en desarrollo inmobiliario y hotelero

Sanvest prepara tres nuevos hoteles y proyectos habitacionales en la RM, mientras avanza en dos desarrollos multifamily en Estados Unidos y explora su arribo a Colombia.

Hace más de 80 años, David Nahmias fundó Sanvest, una firma dedicada al desarrollo inmobiliario que hoy lidera su nieto, Sergio Villaseca, actual director ejecutivo.

En estas ocho décadas, la familia Villaseca Nahmias -exsocios de Hoteles Atton- consolidó un grupo empresarial que actualmente opera en cuatro líneas de negocio: desarrollo inmobiliario, construcción, hotelería y multifamily.

Los últimos ejercicios, reconoció Villaseca, no fueron fáciles para el rubro inmobiliario. “Fue la peor crisis que me ha tocado vivir”, resumió. Sin embargo, tras “cinco años durísimos”, aseguró que por fin están viendo luz al final del túnel, impulsados por un mejor ánimo económico y mayores niveles de venta en el sector.

Con este escenario más favorable, Sanvest delineó su hoja de ruta para los próximos años. En sus cuatro áreas de negocio, tienen en carpeta nuevos proyectos e inversiones por sobre los US$ 350 millones, de los cuales más de US$ 200 millones se destinan a obras en la RM.

Por ejemplo, para fortalecer su línea inmobiliaria y de construcción, hace algunos meses ingresaron como socios mayoritarios a la constructora e inmobiliaria E. Molina Morel (E.MM), que se suma a la firma que ya controlan, Danacorp.

Con E.MM ya se adjudicaron un primer contrato de construcción, y para el próximo ejercicio esperan sumar dos adjudicaciones adicionales, con el objetivo de tener contratos cercanos al UF 1 millón (US$ 42 millones).

En materia de desarrollo inmobiliario, y de la mano de esta nueva sociedad, están preparando dos iniciativas. En el sector oriente, Sanvest espera levantar un edificio en Las Condes y un proyecto mixto de casas y departamentos en Lo Barnechea, cada uno con inversiones cercanas a UF 650 mil (US$ 27 millones).

Danacorp, en tanto, se encuentra actualmente cerrando un desarrollo en la calle Santa Victoria, en Santiago centro, y está finalizando la venta de otra iniciativa en La Florida.

Además, en marzo comenzarán a construir un edificio de departamentos en el casco histórico del centro de Santiago, en un terreno que compraron a Copec, con una inversión cercana a los UF 450 mil (US$ 19 millones) para 72 unidades.

“El motivo principal es que desde hace varios meses vemos un nivel de ventas mucho mejor que en la primera mitad del año. El mercado inmobiliario en general ha mejorado, y nosotros no somos la excepción”, subrayó Villaseca.

Renta residencial

Otro de los pilares del grupo es el negocio multifamily. Su primera incursión en este modelo fue en Estados Unidos, país donde Sanvest ya operaba desde 2012, cuando levantaron su primer fondo de inversión junto a socios para adquirir cuatro edificios de oficinas en el Medio Oeste. Ese portafolio está actualmente en proceso de desinversión. Es más, ya vendieron uno de los inmuebles y otro se encuentra en negociaciones.

Con la experiencia acumulada y ya consolidados en ese mercado, unos años después dieron el salto al multifamily. Para ello levantaron un segundo fondo, esta vez destinado a la compra de tres edificios de renta residencial en la misma zona.

Los buenos resultados obtenidos en esta etapa los llevaron a crear su propia desarrolladora, Double Eagle Development,con la que han construido tres proyectos multifamily desde cero, por unos US$ 300 millones.

De cara a los próximos años, Villaseca señaló que están terminando un roadshow para un nuevo proyecto en Wisconsin, donde ya han levantado casi el 100% de los recursos. Se trata de un desarrollo multifamily de US$ 70 millones.

Adicionalmente, hace algunos meses se adjudicaron una licitación en una municipalidad de Saint Louis, donde levantarán un proyecto de alrededor de 250 townhouses -viviendas adosadas de varios pisos- con una inversión estimada de US$ 80 millones.

En Chile también operan en este negocio desde 2017, con proyectos en Barrio Italia y Santiago centro. Aunque por ahora no iniciarán nuevos desarrollos, Sanvest administra cerca de 4 mil unidades multifamily en el país, y su plan es crecer entre 600 y 700 departamentos por año para superar los 5 mil hacia fines de 2027.

Además, el grupo está en conversaciones avanzadas con un conglomerado colombiano para llevar su modelo multifamily a ese mercado.

Su apuesta hotelera

La relación de la familia con la hotelería es de larga data. En los años ‘90 fueron socios fundadores y gestores de Hoteles Director y de la cadena Atton, aunque dejaron ambas firmas en 2000.

Pero “los hoteles recorren nuestra sangre”, dijo Villaseca. Por eso decidieron volver al rubro al ingresar como socios a Olá, cadena que actualmente opera un establecimiento en Providencia.

Sanvest quiere escalar este negocio, por lo que proyectan levantar tres nuevos hoteles en Santiago, orientados tanto al turismo como al público corporativo.

“Generar escala mejora mucho el negocio y permite tener mejores equipos. Creemos que para estar consolidados se necesitan, al menos, tres establecimientos”, afirmó Villaseca.

Hoy están en negociaciones por dos ubicaciones, una en Las Condes y otra en Providencia; mientras que están en búsqueda de un tercer paño para completar su expansión. Cada hotel considera una inversión cercana al UF 1 millón (US$ 42 millones) y la idea es construirlos con alguna de las firmas relacionadas al grupo.