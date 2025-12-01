IPSA empieza diciembre a la baja y pierde los 10.100 puntos tras seguidilla de máximos históricos
El IPSA se deslizaba 0,5%, después de que el viernes logró registrar una serie de cuatro récords consecutivos, para acumular más de 60 en el curso del año. Afuera, los futuros del Nasdaq caían 0,9%, los del S&P 500 retrocedían 0,7% y los del Dow Jones bajaban 0,4%.
La bolsa chilena empezó diciembre en baja tras una semana estelar. Los inversionistas parecían tomar en cuenta el hecho de que en general los mercados bursátiles están retrocediendo, mientras se esperan cifras clave de Estados Unidos.
El S&P IPSA abrió este lunes con una caída de 0,5% hasta los 10.080,56 puntos, después que el viernes batiera cuatro récords consecutivos para acumular más de 60 en el curso del año. Temprano se supo que el Imacec de octubre superó los pronósticos, pero desde series revisadas a la baja.
Los futuros del Nasdaq caían 0,9%, los del S&P 500 retrocedían 0,7% y los del Dow Jones bajaban 0,4%, después de una semana festiva en EEUU, por el feriado de Acción de Gracias el jueves y el semiferiado del viernes.
El Euro Stoxx 50 de la eurozona bajaba 0,7% y el FTSE 100 de Londres se estabilizaba. Al cierre de las bolsas asiáticas, el japonés Nikkei cayó 1,9%, distinto al desempeño de las plazas chinas, donde el continental CSI 300 creció 1,1% y el hongkonés Hang Seng ganó 0,7%.
Los operadores están dando por descontado que la Reserva Federal volverá a recortar las tasas en su reunión del 10 de diciembre. Al mediodía se publicará en EEUU el índice ISM manufacturero, mientras que durante la noche el presidente del banco central, Jerome Powell, hablará en un panel.
Luego, el miércoles vendrá el indicador de servicios publicado por la misma institución. El mercado también está esperando a que se publique el resto de cifras que quedaron rezagadas por el cierre de Gobierno más largo de la historia.
