IPSA empieza diciembre a la baja y pierde los 10.100 puntos tras seguidilla de máximos históricos

El IPSA se deslizaba 0,5%, después de que el viernes logró registrar una serie de cuatro récords consecutivos, para acumular más de 60 en el curso del año. Afuera, los futuros del Nasdaq caían 0,9%, los del S&P 500 retrocedían 0,7% y los del Dow Jones bajaban 0,4%.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 1 de diciembre de 2025 a las 09:48 hrs.

