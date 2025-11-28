IPSA abre con nueva alza y marca nuevo récord intradía sobre los 10.100 puntos con el impulso de Cencosud

El selectivo chileno podría cerrar hoy en un cuarto máximo histórico consecutivo y el número 62 de este año, con ganancias semanales de 2,6% y un alza de casi 7% en noviembre, el que sería un cuarto avance mensual seguido.

La Bolsa de Santiago no ha parado de subir, y este viernes ya conquistaba una nueva marca sobre cinco dígitos con impulso de Cencosud, tras buenas cifras del sector minorista en Chile.

El S&P IPSA subía 0,4% hasta los 10.116,74 puntos en los primeros negocios de la Bolsa de Santiago, con lo que rápidamente pisa un nuevo escalón después de haber cerrado ayer sobre 10.000 por primera vez en la historia.

Las acciones de Cencosud (1,9%) contribuían en gran medida a este buen desempeño, después de conocerse esta mañana que las ventas minoristas subieron 8,4% interanual en octubre, superando incluso las estimaciones más positivas entre 13 economistas (que fueron de 6,8%, y la estimación mediana, de 5,5%).

El IPSA podría cerrar hoy en un cuarto máximo histórico consecutivo y el número 62 de este año, con ganancias semanales de 2,6% y un alza de casi 7% en noviembre, el que sería un cuarto avance mensual seguido.

Los futuros de Wall Street no transaban, por una falla técnica que afectó a las plataformas del grupo CME. La Bolsa de Nueva York se prepara para volver hoy del feriado de Acción de Gracias, que dejó al mundo con pocos volúmenes transados.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 ganaba 0,1% y el FTSE 100 de Londres aumentaba 0,2%. Al cierre de las bolsas asiáticas, el hongkonés Hang Seng cayó 0,3%, pero el CSI 300 de China continental sumó 0,3% y el japonés Nikkei subió 0,2%.