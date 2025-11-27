IPSA abre con nuevo récord sobre los 10.000 puntos en un positivo entorno global y de feriado en Wall Street
A mitad de semana el índice le dio la bienvenida a los cinco dígitos. El apetito global por renta variable ha facilitado estos nuevos avances de la bolsa chilena, que igualmente goza de un cierto impulso adicional por las expectativas sobre la segunda vuelta presidencial, según analistas.
La Bolsa de Santiago alcanzaba un nuevo máximo este jueves, en una jornada que se espera algo más tranquila por la falta de referencias desde Wall Street, y precios estables también en el resto de las bolsas internacionales.
Poco después de la apertura, el S&P IPSA subía 0,3% hasta los 10.024,86 puntos, nuevamente en niveles históricos. El IPSA alcanzó ayer los 10.000 por primera vez, y cerró apenas por debajo de esa marca, en un sexagésimo récord del año.
Esto ocurre mientras Estados Unidos pasa por el feriado del Día de Acción de Gracias. Los futuros de Wall Street operaban planos. En Europa, el FTSE 100 de Londres caía un leve 0,1% y el continental Euro Stoxx 50 se estabilizaba. Destacó en Asia el japonés Nikkei (1,2%), mientras que las bolsas chinas no tuvieron cambios significativos.
Las apuestas a un recorte de tasas de la Reserva Federal en diciembre se han fortalecido, tras datos económicos más débiles de lo esperado y el sesgo flexible en los comentarios de sus miembros. Esto ha favorecido la recuperación de las acciones.
