Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Pensiones
Pensiones

Así se alista el pago de los dos nuevos beneficios de la reforma de pensiones que debutan en enero de 2026

Una serie de instituciones trabajan coordinadas para que se entregue a los pensionados el beneficio por años cotizados y la compensación a mujeres por mayores expectativas de vida.

Por: María Paz Infante

Publicado: Lunes 1 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

María Paz Infante
<p>El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías. La gerenta general de la Asociación de AFP, Constanza Bollmann. El director nacional del Instituto de Previsión Social, Juan José Cárcamo. Fotos: Julio Castro y Archivo </p>

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías. La gerenta general de la Asociación de AFP, Constanza Bollmann. El director nacional del Instituto de Previsión Social, Juan José Cárcamo. Fotos: Julio Castro y Archivo

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

28 científicos y premios Nobel piden a Gabriel Boric la reubicación del megaproyecto INNA de AES Andes
2
Empresas

Un “tormento sonoro”: disputa por nuevo proyecto en Las Tacas será zanjada por la Suprema
3
Empresas

“Debilita a Chile como destino de inversiones”: el duro diagnóstico de las grandes concesionarias del país ante avance de proyecto “No + Tag”
4
Empresas

“No hay cómo competirle”: el boom de Perú destrona al agro chileno y atrae a empresarios nacionales
5
DF MAS

Jorge Matte Capdevila: “No veo un Chile cayéndose a pedazos”
6
Señal DF

¿Cómo retomar el crecimiento en Chile? Para Hernán Büchi, lo primero es dejar atrás "la mentalidad de que la riqueza está ahí, que tenemos que ir a quitarla"
7
Empresas

El complejo escenario que enfrenta el Estado tras la demanda de Bupa ante el Ciadi
8
DF MAS

Patrick Kiblisky: Las redes y negocios del único director chileno en Abra Group
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete