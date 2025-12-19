Las preguntas que hizo el FAPP al mercado en la antesala del proceso de licitación de sus carteras de inversión

La consulta estará abierta hasta el 16 de enero y los interesados deberán responder a través de un documento cuya extensión no podrá exceder de 10 planas o diapositivas.

Poco más de cuatro meses han pasado desde que el Fondo Autónomo Previsional (FAPP) inició sus operaciones, luego de que la reforma de pensiones creó el organismo para gestionar el Seguro Social.

Junto con la instalación y una serie de otros retos, ahora se alista para iniciar durante el primer semestre de 2026 la licitación de carteras de inversión, una gestión que deberá ser delegada a terceros privados expertos en esa materia y tendrá que adjudicarla en junio del próximo año.

En la antesala de ese proceso, el FAPP lanzó esta semana una consulta pública al mercado sobre la temática, la que, si bien no es vinculante, busca recoger hasta el 16 de enero, información, ideas y nuevos enfoques que sirvan de insumo para la adopción de las definiciones que deberá adoptar el administrador del fondo.

La consulta está dirigida principalmente a agentes de mercado, academia y cualquier entidad o persona que pueda contribuir con elementos para enriquecer el proceso de diseño de la estrategia y licitación de carteras de inversiones del fondo, así como la gestión de contrapartes y componentes seleccionadas.

Las preguntas

Entre las preguntas que hizo el organismo, cuyo director ejecutivo es Sergio Soto, se suman consultas acerca del diseño del proceso de inversión, metodología, entre otros aspectos.

Por ejemplo, preguntó que, considerando las mejores prácticas de la industria previsional y financiera, a nivel local o internacional qué exigencias de gobernanza, estándares de gestión y mecanismos de control debiera requerir el fondo a los administradores externos que seleccionará mediante licitación pública para asegurar independencia técnica, adecuada gestión de riesgos y alineamiento con los objetivos previsionales y de largo plazo del fondo.

Además, quienes estén interesados en responder la consulta podrán entregar información sobre modelos exitosos o casos representativos de la experiencia internacional que podrían servir de referencia.

Adicionalmente, se preguntó a los interesados cómo diseñarían el proceso de inversión del fondo y qué metodologías y principios serían los más relevantes para la definición de la estrategia de inversión de largo plazo o el portfolio de referencia a tener en cuenta.

Otra consulta que hizo el FAPP al mercado es qué frecuencia revisaría esa estrategia y qué clases de activos consideran indispensables para el fondo y cuáles serían sus respectivos benchmarks, o carteras de referencia.

También abordó resultados esperables en materia de rentabilidades. “¿Cuál estima sería el retorno real esperado y volatilidad de la estrategia de largo plazo del fondo?”, estableció en su consulta.

Una de las materias que busca levantar el organismo tiene que ver con las consideraciones relevantes para el diseño de la política de liquidez y las métricas de riesgo más adecuadas para gestionar las inversiones.

Construcción de las bases

Además, dirigió una serie de preguntas que pudieran eventualmente servir para la construcción de las bases de licitación que deberá armar la entidad.

Así, dejó planteada la interrogante sobre los criterios técnicos que recomendaría el mercado para estructurar procesos competitivos de licitación de mandatos de inversión y/o administración delegada, asegurando competencia efectiva, trazabilidad y neutralidad durante el proceso de la subasta.

El plazo de la duración de esos mandatos y cuántos gestores externos consideraría como mínimo por clase de activo también es parte de lo que pregunta el FAPP, junto con recoger información sobre qué características se valorarían más que tuviese ese contrato.

Adicional a esa información, también está levantando los indicadores de desempeño (KPI) son más adecuados para evaluar a los gestores externos y las clases de activo a mandatar.

Otra de las consultas fue sobre los estándares operativos necesarios para proveer un adecuado control de los riesgos de ciberseguridad, seguridad de la información, continuidad de negocio y gestión de servicios subcontratados a administradores delegados y enfoques en materia de riesgos ESG que serían más pertinentes para ser considerado por el fondo y de qué manera podrían incorporarse en las bases de licitación.

Para responder, los interesados deberán hacerlo a través de la consulta disponible en Mercado Público y la extensión del documento de respuesta no podrá exceder de 10 planas o diapositivas.