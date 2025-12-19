Cajas de compensación ganan terreno en créditos de consumo y crecen en número de afiliados

Liderando el ranking en afiliados, Caja los Andes registró 4.355.319 afiliados al cierre del tercer trimestre, lo que representó 59% del total del mercado.

Las cajas de compensación mostraron resultados positivos al cierre del tercer trimestre, incrementando el número de empresas afiliadas y expandiendo su principal negocio: el crédito social, un símil de un préstamo de consumo de la banca.

El negocio, tanto en ganancias como en afiliados, es liderado por Caja los Andes, que en sus resultados al noveno mes de 2025 registró 4.355.319 afiliados, lo que representó 59% del total del mercado. Además, alcanzó 55.354 empresas afiliadas, lo que significó el 68% de la participación.

Así, al cierre de septiembre alcanzó excedentes después de beneficios por $ 27.329 millones, lo que implicó un crecimiento de 109% en comparación con el mismo período del año pasado, explicado principalmente “por un mayor volumen de colocaciones de créditos sociales, que amplió la cartera bruta”, aseguró en el análisis de sus resultados.

Los préstamos entregados por la caja de compensación alcanzaron $ 308 mil millones, es decir, un crecimiento interanual de 21%, superando las 170 mil operaciones.

Como consecuencia, Caja los Andes se colocó como el tercer actor más grande del sistema financiero chileno en créditos de consumo, alcanzando 11,6% de participación en el mercado, logrando posicionarse por detrás de Santander Chile y de Banco de Chile.

La competencia

En cantidad de afiliados, La Araucana se colocó en el segundo lugar, ya que la caja de compensación reportó 1.363.849 asociados, es decir, 18,4% de la población total de afiliados. Mientras que, las empresas adherentes son del orden de 8.451.

Asimismo, anotó ganancias por $ 11.339 millones, lo que equivale a un aumento de 72,4% en el período de un año, lo que principalmente se explicó por “un mayor ingreso por intereses y reajustes, relacionado con el crecimiento de la cartera de créditos y a la obtención de financiamiento en mejores condiciones en cuanto a tasa de interés”, explicó en sus resultados.

En tanto, Caja Los Héroes reportó 1.193.801 afiliados en total, es decir, 16% de la participación y 9.679 empresas asociadas. La institución anotó ingresos por $ 84.920 millones, lo que implicó un alza de 9% respecto a septiembre del año pasado.

Así, la caja afirmó que su principal producto financiero es el crédito social otorgado a sus afiliados, que a septiembre de este año reportó montos por $ 503.569 millones. Además, destacaron el posicionamiento de su tarjeta prepago.

Por su parte, Caja 18 alcanzó utilidades por $ 7.413 millones, lo que implicó un crecimiento de 21,5% respecto al mismo mes de 2024, ya que “durante este año el número de afiliados de pensionados creció 15,3% respecto al período anterior”, aseguró en sus resultados.

La entidad registró un total de 439.322 afiliados totales y 7.769 empresas adherentes.