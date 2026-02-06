El auge de los fondos de inversión de bajo costo (ETF) en Chile

Las estrategias de inversión pasivas han crecido rápido, pero desde una base baja. Solo durante el 2025 el patrimonio administrado por ETF casi se duplicó. Los inversionistas se han visto seducidos por una comisión alrededor de cinco veces más pequeña.

Durante las últimas décadas, el argumento principal de los gestores de fondos ante sus clientes ha sido la capacidad de elegir inversiones que superen a los mercados.

En los últimos años, esa estrategia —llamada gestión activa— se ha visto puesta a prueba por el auge de los ETF (Exchange Traded Funds, por sus siglas en inglés), un fondo cotizado en bolsa que promete rentabilidades casi iguales a las de un índice, pero a un costo mucho más bajo.

Pese a que los ETF nacieron hace más de tres décadas y se han vuelto populares en los mercados desarrollados, en Chile el primero surgió en 2013 y ha sido principalmente durante los últimos años cuando se ha acelerado su crecimiento.

El año pasado, el patrimonio administrado por esta clase de fondos en el país casi se duplicó, pasando de $ 488 mil millones a $ 956 mil millones. Fue su tercer año consecutivo de crecimiento de doble dígito, tras un 2023 y 2024 con alzas del 26% y 74%, respectivamente.

“La industria de ETF en Chile está entrando en una fase de crecimiento más visible y estructural (...) En términos de flujos, efectivamente la variación porcentual de los ETF supera a la de los fondos activos”, comentaron desde BTG Pactual la directora de distribución, Catalina Loayza, y el gerente de renta fija local, Joaquín López.

“A nivel local hay un claro cambio estructural. Desde que debutamos en la industria a la fecha, el sector ha crecido mucho y eso se ha reflejado en el traspaso de fondos, la entrada de nuevos competidores y el crecimiento en los patrimonios administrados”, señaló el equipo de ETF de Singular.

La repercusión en la industria local es palpable. Hoy existen trece fondos ETF en la bolsa nacional, a diferencia de los cinco que existían en 2020 y de los dos presentes en 2019.

Tres protagonistas

Entre las gestoras que se han adentrado en el negocio están Singular, Itaú y BTG Pactual. La primera fue fundada en 2018 por los exSecurity Pablo Jaque, Luis Fernando Pérez, Magdalena Bernat y Diego Chomali. Hoy, Singular es quien lidera con holgura la industria de los ETF: cuenta con 11 vehículos y administra $737,5 mil millones en ETF, equivalente al 77% del total.

Le sigue Itaú, con $194,7 mil millones administrados. El banco fue el pionero en la industria y, pese a que llegó a tener tres fondos, el año pasado decidió fusionarlos y hoy cuenta con un único ETF que invierte en acciones locales.

BTG Pactual fue quien se unió recientemente al clan de los fondos de bajo costo. En agosto de 2025 lanzó su primer ETF: Renta Fija Chile Mediano Plazo. Al cierre de 2025, la firma brasileña administraba $23,9 mil millones.

La mayor demanda en Chile por esta clase de instrumentos es simplemente un reflejo de lo que está ocurriendo a nivel internacional.

El año pasado, los flujos globales de ETF alcanzaron un récord de US$ 1,5 billones (millones de millones). Fue un aumento del 32% que llevó a que los activos administrados sumaran US$ 18,4 billones.

Recientes estimaciones de Bank of America apuntaron que, de mantenerse esta tendencia, hacia fines de 2026 los activos en ETF superarían la capitalización bursátil actual de los países del G7, excluyendo Estados Unidos.

Para Mauro Villalón, subgerente de portfolio solutions de Itaú, el crecimiento de los ETF en Chile no es solo un fenómeno de volumen, sino de maduración del inversionista local. “Hemos observado una evolución desde un uso meramente táctico hacia uno estructural. Los flujos reflejan una búsqueda de eficiencia en costos y, sobre todo, de agilidad en la toma de posiciones frente a ciclos de volatilidad. Más que una tendencia reciente, es la consolidación de un vehículo”, comentó Villalón.

Desde BTG también ven un cambio a nivel de industria. “Hoy Chile está en un punto de inflexión. Por un lado, hay una mayor preocupación por la educación financiera y por entender mejor los costos, la diversificación y la construcción de portafolios. Por otro lado, la experiencia de inversión ha mejorado de forma sustancial. Hoy comprar o vender un ETF es tan simple como operar cualquier otro instrumento financiero desde una aplicación”, comentaron Loayza y López.

Cinco veces más baratos

El tradicional modelo de inversión activa tiene como base de su estrategia que la elección de activos “con pinza” les permitirá superar al índice que se tiene como referencia. Por ejemplo, un fondo que invierte en acciones estadounidenses tendrá como desafío ganarle al S&P 500, mientras que el fondo que apuesta por acciones chilenas buscará superar al IPSA. Así, el equipo se dedica a examinar las empresas en detalle para definir si están sobrevaloradas o infravaloradas; cuentan con economistas para proyectar escenarios e incluso sostienen reuniones periódicas con los gerentes de las empresas en cuestión.

Los fondos pasivos no lo hacen. Todo lo contrario. Simplemente replican las ganancias y pérdidas generales de ese índice.

Esa diferencia de estrategias se refleja en los costos. En Chile, en el caso de los fondos de acciones nacionales, la Tasa Anual de Costos (TAC) promedio es cinco veces mayor en estrategias activas que en un ETF. El promedio de los fondos tradicionales cobra 1,7%, mientras que un ETF tiene un costo de 0,36%. Incluso, las tarifas de los fondos tradicionales alcanzan el 4%.

En el hipotético caso de que se invirtieran $100 millones, la diferencia sería pagar $1.700.000 versus $360.000 cada año.

Activos vs. pasivos

¿Activos o pasivos? Como el yin y el yang, pese a ser dos estrategias fundamentalmente opuestas, para los inversionistas también se han transformado en complementarias y ambas suelen estar presentes en sus portafolios de inversión.

Sin embargo, tanto la academia como la industria suelen comparar sus resultados. ¿Quién gana? Los datos revelan que, a largo plazo, la mayoría de los gestores activos termina peor que los vehículos pasivos como los ETF.

En Chile, la realidad es similar. Según cifras obtenidas de RiskAmerica, durante la última década el 75% de los fondos activos que invierten en acciones chilenas no logró superar el rendimiento del IPSA. Al analizar solo 2025, el 34% no superó el desempeño del índice local.

Una industria que recién comienza

A diferencia de los mercados desarrollados, en Chile la industria de ETF es escasa y su adopción aún incipiente. Los 13 ETF que existen en el país administran solo un 1% del patrimonio total de la industria de fondos mutuos.

Desde la industria detallan que la penetración todavía es baja porque requieren un proceso de adopción distinto al de los fondos tradicionales. En general, los inversionistas incorporan este tipo de instrumentos de manera gradual, a medida que aumenta su conocimiento financiero y su familiaridad con productos que transan en bolsa.

“Es cierto que esto ocurre desde una base menor, pero incluso considerando ese efecto, lo relevante es que los ETF ya están comenzando a capturar flujos que antes iban exclusivamente a fondos activos. Hoy la mayor parte de los flujos sigue concentrada en productos tradicionales, pero basta con que los ETF ganen una fracción de esa participación para transformarse en un componente relevante del mercado local”, apuntaron Loayza y López, de BTG.

En ese sentido, varios coinciden en que estamos en un período clave donde el fenómeno está moldeando el negocio de las gestoras de fondos.