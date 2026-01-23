Los abogados y estudios que lideraron las operaciones corporativas en Chile en 2025

El mercado de fusiones y adquisiciones local cerró el año pasado con una alta concentración en los estudios de abogados que participaron asesorando los grandes deals. De acuerdo con el ranking anual de la plataforma internacional TTR Data, Carey lideró tanto en valor total de las operaciones como en el nivel de actividad en el año.

Durante 2025, el mercado de fusiones y adquisiciones, capital privado, capital de riesgo y adquisición de activos en Chile totalizó 338 operaciones, por un monto acumulado de US$ 6.691 millones. En comparación con el año anterior, el valor transado registró una caída de 52,80%, mientras que el número de transacciones mostró una baja de 12,44% respecto de 2024.

En relación con el ejercicio previo, el ranking 2025 evidenció variaciones relevantes en el posicionamiento de los principales estudios jurídicos. Carey escaló desde el cuarto lugar en valor transado durante 2024 hasta el primer puesto en 2025, pese a anotar una disminución interanual de 13,2% en el monto total asesorado.

Por su parte, Cariola Díez Pérez-Cotapos logró mantenerse entre los líderes del ranking, aunque registró una baja de 12,6% en el valor total de las operaciones asesoradas en comparación con el año anterior.

Uno de los movimientos más significativos del período fue protagonizado por Cuatrecasas Chile, que avanzó desde el puesto 14 en 2024 hasta el tercer lugar en 2025. Este salto estuvo impulsado por un aumento cercano al 200% en el valor total asesorado, consolidándose como uno de los estudios con mayor crecimiento relativo del año.

En contraste, firmas como Barros & Errázuriz y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Chile registraron retrocesos en el monto transado respecto del ejercicio previo.

Ranking total transado

De acuerdo con el informe de TTR Data, Carey encabezó el ranking de asesores legales por valor total transado en 2025, con operaciones que alcanzaron US$ 1.726 millones, distribuidas en 35 transacciones.

En el segundo lugar se ubicó Cariola Díez Pérez-Cotapos, con un monto total de US$ 1.498 millones en seis operaciones, mientras que el tercer puesto fue para Cuatrecasas Chile, que acumuló US$ 938,88 millones a lo largo de 21 transacciones.

Completan el top cinco Claro & Cía, con US$ 490,30 millones, y Guerrero Olivos, con US$ 227,40 millones asesorados durante el ejercicio.

Ranking por actividad

En términos de actividad, Carey fue el estudio con mayor número de operaciones durante 2025, al participar en 35 transacciones. Lo siguieron Cuatrecasas Chile y DLA Piper Chile, ambos con 21 operaciones, mientras que Barros & Errázuriz se ubicó en el cuarto lugar, con 15 transacciones registradas, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Chile, con 10 operaciones cerró el quinto puesto del ranking en volumen.

Desde Carey explican que el resultado muestra un mercado más exigente y selectivo. “El liderazgo de Carey en 2025 refleja una combinación de trabajo en equipo, experiencia técnica, visión estratégica y capacidad de ejecución en operaciones cada vez más complejas. En un mercado más selectivo, los clientes buscan asesoría que no sólo acompañe el cierre, sino que anticipe riesgos y permita tomar decisiones informadas en contextos de alta exigencia”, señala Pablo Iacobelli, managing partner de Carey, quien además lidera el grupo de M&A.

De acuerdo con el estudio Cariola Díez Pérez-Cotapos, el mercado de fusiones y adquisiciones durante 2025 también estuvo marcado por un escenario activo y exigente. “El desempeño del equipo responde a una combinación de factores: una práctica de M&A estrechamente integrada con nuestras áreas de especialidad, un sólido conocimiento sectorial y un modelo de trabajo altamente colaborativo entre los distintos equipos del estudio. Esta forma de trabajo, nos permitió entregar un servicio integral y acompañar de manera eficiente a clientes locales e internacionales en operaciones complejas, con plazos exigentes y altos estándares de ejecución”, explica Juan Pablo Matus, socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos.

Roberto Guerrero, socio de M&A de Cuatrecasas en Chile, afirma que “el año 2025 se caracterizó por la incertidumbre y cautela del mercado, impactada por factores políticos y económicos nacionales y externos”, lo que derivó en una menor actividad de fusiones y adquisiciones a nivel global. Pese a este contexto, el estudio registró un crecimiento significativo respecto del año anterior. “En 2025, fortalecimos nuestra área con la incorporación de un equipo de M&A especialista en el mercado inmobiliario, además de contrataciones de abogados transaccionales. Ello nos permitió ampliar nuestra oferta de servicios, justo en un sector que comienza a retomar ritmo y a recuperarse luego de años de menor actividad. Además, tuvimos la suerte de que varios clientes tomaron decisiones de inversión o retomaron otras que estaban suspendidas”, advierte Michel Diban, socio de M&A de Cuatrecasas en Chile.

Los profesionales que encabezan el ranking por montos y transacciones

El informe también identificó a los abogados más destacados del mercado chileno, considerando tanto el valor de las operaciones como el número de transacciones asesoradas.

En el ranking por valor total, el liderazgo estuvo concentrado en abogados del estudio Cariola Díez Pérez-Cotapos. En el primer lugar se ubicaron Agustín González, Lucas Antúnez y María Belén Fuenzalida Aldea, quienes encabezaron el listado con operaciones por US$ 1.325 millones cada uno. Más atrás se posicionó Cristóbal Herrera, también del mismo estudio, con transacciones que sumaron US$ 950 millones. En el tercer lugar quedó José Pablo Sáez (Carey) con un total de US$ 940 millones.

En términos de actividad (número de transacciones), el ranking de abogados más activos fue encabezado por José Ignacio Marín Fonseca (DLA Piper Chile), con 14 operaciones, seguido por Andrés Latorre (Carey) con 13 operaciones y Tomás Herlin (CMS Carey & Allende) con ocho operaciones en el periodo.

Las operaciones que marcaron el año y quiénes las protagonizaron

Más allá del desempeño de los estudios legales, el informe de TTR Data también permite observar cuáles fueron las operaciones corporativas de mayor tamaño realizadas durante el trimestre.

La operación más relevante del mercado chileno durante 2025 fue la toma de control de Grupo Security por parte de Bicecorp y Forestal O’Higgins, quienes adquirieron el 98,43% de la compañía en una transacción valorada en aproximadamente US$ 1.100 millones. El acuerdo, que combinó pagos en efectivo por cerca de US$ 220 millones y entrega de acciones por US$ 880 millones, consolidó uno de los movimientos corporativos más significativos del año en el sector financiero local.

En la operación, los accionistas particulares de Grupo Security fueron asesorados legalmente por Barros & Errázuriz, mientras que Bicecorp y Forestal O’Higgins contaron con el apoyo de Alcaíno Abogados. A su vez, el holding controlador Grupo Matte fue representado por Pellegrini & Rencoret en distintas etapas del proceso.

Uno de los principales movimientos también fue la compra de Yadran por parte de Salmones Antártica por cerca de US$ 133 millones. Morales & Besa Abogados asesoró al vendedor mientras que Cuatrecasas representó al comprador.

En tanto, en el sector tecnológico, Cubo BidCo adquirió Gtddata Holdco en una transacción valorada en alrededor US$ 118 millones, donde Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría actuó como asesor legal del comprador y Garrigues representó al vendedor.

También se produjeron movimientos en el sector minero. Allí destaca la compra de los proyectos Santo Domingo y Sierra Norte en Chile, por parte de Orion Resource Partners a Capstone Copper, en una transacción valorada en aproximadamente US$ 360 millones.