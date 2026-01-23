Click acá para ir directamente al contenido
La Dipres que espera a José Pablo Gómez y los desafíos que enfrentará

La situación fiscal sería peor que la prevista hasta ahora, con nuevas sobreestimaciones de ingresos, a lo que se suman las mayores presiones de gasto por el reajuste del sector público y la reconstrucción de los incendios. En contrapartida, el precio del cobre y el mayor crecimiento darían un alivio.

Por: David Lefin

Publicado: Viernes 23 de enero de 2026 a las 15:00 hrs.

Foto: Julio Castro

