Falta de agua y menores leyes mineras golpean utilidades trimestrales de Collahuasi: ganó US$ 102 millones, 74% menos que en 2024

La minera Doña Inés de Collahuasi -participada por Anglo American y Glencore, con 44% cada una, y Mitsui con 12%- registró en el primer trimestre de 2025 una producción de 80.236 toneladas de cobre fino y una utilidad neta después de impuestos de US$ 102 millones, 74% menos que en igual lapso del año anterior, cuando ganó US$ 394 millones.

"El desempeño del período estuvo condicionado, principalmente, por una menor disponibilidad de agua en la planta concentradora, así como a menores leyes de mineral previstas (0,86% versus 1,20%)", informó la compañía.

Este escenario "ha afectado distintas variables geometalúrgicas, tales como tratamiento y recuperación, y ha exigido adaptar las mezclas de mineral con diferentes leyes para su procesamiento", detalló la minera.

La compañía explicó que, a raíz de las condiciones mencionadas, "este trimestre representa el punto más bajo de su plan productivo anual". Así, "de cara a los próximos meses, se espera una recuperación gradual de la producción, con un mayor aporte en la segunda mitad del año". Asimismo, mencionó que como parte de los presupuestos quinquenales que se elaboran cada año, la compañía ya ha comunicado la baja en la producción de este ejercicio respecto a 2024.

En materia tributaria, Collahuasi informó un aporte al Estado de US$ 52 millones en el período, cifra que incluye US$ 14 millones por concepto del royalty minero calculado sobre la renta imponible. En forma adicional, la compañía reconoció US$ 7,5 millones correspondiente al componente ad valorem calculado sobre las ventas.

A pesar de la coyuntura productiva, la compañía dijo que en este primer trimestre mantuvo ritmo sus inversiones.