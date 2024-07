Marcel por pensiones: "Creo que nunca hemos estado tan cerca de tener un acuerdo"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió este viernes al estado de avances de las conversaciones para la reforma previsional, luego de que el jueves la mesa técnica cerrara su última sesión sin llegar a acuerdo.

En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado destacó que la misma mesa técnica ya había llegado a otros acuerdos en otros temas y que por distintas vías se han abierto alternativas para la distribución de la cotización del 6%, como lo hizo el senador Rodrigo Galilea.

“Lo que tenemos que evaluar de aquí a principios de la próxima semana es si hay un terreno suficientemente propicio para que haya un acuerdo. Y si ese acuerdo se permite votar el mismo día lunes o unos días más tarde”, dijo. Así, recalcó la importancia de los avances que se han hecho en la discusión.

“Creo que nunca hemos estado tan cerca de tener acuerdos en materia de reforma previsional y tenemos que encontrar la forma de formalizar, de capitalizar eso, que la gente vea que finalmente empieza a abrirse una alternativa y por supuesto que siempre tendremos la posibilidad de adaptarnos en todo lo que el proceso de votación”, indicó.

Así, precisó que la próxima votación es solo sobre la idea de legislar, lo que “deja mucho espacio” para trabajar los detalles del proyecto de cara a la votación en particular.

Asimismo, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, confirmó este viernes que se ha cerrado el trabajo de la comisión técnica (...) con propuestas que abordan una amplitud de temas muy relevantes, pero con un desafío aún pendiente, que es lo relativo al Seguro Social".

La ministra reiteró que hay 14 temas en los cuales ya podemos ir avanzando y por eso, como ejecutivo, sabiendo que la comisión técnica ya terminó su trabajo y está redactando su informe, esperamos el lunes poder seguir avanzando en la comisión Trabajo del Senado".

Sobre el plazo dijo que "si se requiere algún día adicional, alguna otra semana adicional para resolver esto, nosotros no vamos a tener problema, pero lo que no se puede hacer es que esto no tenga fecha de definición, porque la urgencia no es del Gobierno, es de los pensionados de Chile.