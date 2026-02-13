El ascenso de los fondos en acciones chilenas: aportes récord en 2025 y fuerte predominio de cinco vehículos

Los 24 actores de la categoría sumaron aportes netos casi cuatro veces mayores a los de 2024 y superaron el máximo de 2017. De ellos, Enfoque (Larrain Vial AGF), FM Selección acciones (Banchile AGF), ETF It Now IPSA (Itau AGF), Chile Activo (Bice AGF) e Index Found S&P IPSA (Security AGF) representan el 70% de los flujos.

Fue un 2025 estelar para los fondos dedicados a invertir en acciones chilenas. No solo por el rally de la bolsa nacional —que derivó en la mejor rentabilidad en tres décadas—, sino también por la mayor demanda de los inversionistas locales por entrar a estas estrategias de inversión.

Valorizaciones castigadas, sólidos resultados corporativos, el alza del cobre y un cambio de ciclo político fue el cóctel de factores que volvió a despertar el apetito de muchos, hasta alcanzar niveles récord.

Los fondos de inversión y fondos mutuos que invierten en acciones nacionales de mayor capitalización bursátil (“Large Cap”, como se le conoce en inglés) cerraron 2025 con la mayor inyección de aportes netos registrada, según confirman las cifras de RiskAmerica.

Los 24 fondos de la categoría sumaron aportes netos por $ 925 mil millones, una cifra casi cuatro veces mayor a la registrada en 2024 y superó el récord de 2017, cuando la inyección fue de $ 640 mil millones.

“Este marcado ‘viento de cola’ del mercado accionario chileno reactivó la demanda por exposición a esta clase de activo”, comentó el analista en Security AGF, Joaquín Scheel.

Los fondos favoritos

Entre los 24 fondos disponibles para invertir en renta variable nacional de empresas de mayor tamaño, solo un puñado captó gran parte de los flujos. En detalle, cinco fondos recibieron aportes acumulados por $ 650 mil millones, equivalente al 70% de la inyección a nivel industria.

¿Quiénes fueron protagonistas? En primer lugar estuvo el fondo “Enfoque” de LarrainVial, seguido por el fondo mutuo de Banchile “Selección Acciones Chilenas”, el ETF IT Now de Itaú, “Chile Activo” de Bice y el “Index Fund S&P IPSA” de Security.

Las estrategias fueron diversas. Mientras algunos tuvieron apuestas activas y lograron superar el rendimiento del índice comparable, otros —como el ETF de Itaú y el fondo indexado de Security— simplemente se limitan a replicarlo.

En un año para enmarcar, los portfolio managers lucen sus logros y repasan los argumentos que impulsaron las apuestas por las acciones chilenas.

La estrella de Sanhattan: “Enfoque”

El fondo “Enfoque” de LarrainVial ha sido una de las grandes tendencias en el mercado local. Administrado por el portfolio manager Sebastián Ramírez —gerente de renta variable nacional de la AGF—, Enfoque lideró no solo la captación de flujos, sino también el ranking de mejor desempeño por retorno.

Durante 2025, el fondo registró aportes netos por $ 216 mil millones, representando el 23% de los aportes totales de la industria. En retornos, fue el que lideró el 2025 tras cerrar con una rentabilidad del 77%.

Esos fueron los motores para que “Enfoque” se convirtiera en el fondo más grande del sector y dejara atrás el sexto lugar que ocupaba el año anterior. Entre los ejercicios 2024 y 2025, este vehículo logró más que triplicar los activos bajo administración, y el hecho de que su tasa anual de costos (TAC) esté entre las mayores (3,9%) del sector no representó una piedra de tope.

“Lo que observamos en 2025 refleja ya tres años de buenos desempeños, liderando la industria en retornos en 2023, 2024 y también en 2025, acumulando en los tres años 57% de mayor retorno sobre el IPSA en ese periodo”, comentó Ramírez a Señal DF.

A este desempeño, la firma agregó la apertura de canales de ventas fuera de la banca privada de LarrainVial, lo que permitió llegar a clientes a los que antes no alcanzaban.

Según explica el portfolio manager, la estrategia de inversión del fondo consiste en un horizonte de entre 18 y 24 meses, lo que les permite salir de la “vorágine de corto plazo” y entender a mediano plazo cuáles empresas son las ganadoras en sus industrias y cuáles enfrentan desafíos hacia adelante.

Durante 2025, las exposiciones que llevaron al fondo a liderar en retornos fueron sus apuestas al sector retail, bebidas y malls, con una baja exposición a las exportadoras.

Actualmente, la cartera de inversión de “Enfoque” tiene como principales apuestas a Falabella, Latam, Bci e Itaú.

El Fondo Mutuo de Banchile

El segundo lugar fue para el Fondo Mutuo Banchile Selección Acciones Chilenas. El vehículo dirigido por Gonzalo Cabaluz —subgerente de Renta Variable Nacional— registró aportes netos por $ 207 mil millones, un 22% del total inyectado a la industria.

Pese a que terminó en tercer lugar en el ranking de retornos de 2025 —con un avance del 66,1%—, en los últimos cinco años es el fondo que lidera el ranking con una rentabilidad acumulada superior.

“Ha mostrado retornos consistentes en el tiempo y superiores al promedio del mercado, respaldado por un sólido control de riesgos que se ha traducido en una menor volatilidad que la media del mercado”, apuntó Cabaluz.

En 2025 el foco de inversión del fondo mutuo estuvo en el sector bancario y en empresas del sector construcción, mientras subponderó acciones del sector de celulosa.

Al igual que el fondo Enfoque, el elevado TAC (4%) de Selección Acciones Chilenas no ha sido un impedimento para seducir a aportantes.

Un ETF en el podio

El tercer lugar lo lidera Itaú con una estrategia diametralmente opuesta a las anteriores: la inversión pasiva.

El ETF IT Now S&P IPSA es el fondo dedicado a replicar el desempeño del S&P IPSA. Por definición, no supera el rendimiento del índice, sino que imita su desempeño.

El principal atractivo es su bajo costo. Mientras los fondos activos cobran un TAC cercano al 4%, el ETF de Itaú tiene un TAC del 0,4%, diez veces menor.

Durante el 2025, los activos administrados por los ETF en el país se duplicaron, reflejando una tendencia que gana fuerza.

“Que un fondo pasivo esté en el podio demuestra que los inversionistas valoran cada vez más la eficiencia en costos, la simplicidad y la disciplina de inversión”, apuntaron desde la AGF.

Bice: “Chile Activo”

“BICE Chile Activo” logró posicionarse como el cuarto fondo accionario nacional con mayores flujos netos durante el 2025 ($78 mil millones).

En cuanto a su retorno, logró superar el desempeño del IPSA y cerró el 2025 con un retorno superior al 58%.

La estrategia se concentró en los sectores vinculados a la dinámica interna, con exposición en construcción, consumo y sector financiero, además de una elevada exposición a Latam Airlines.

En este 2026, Vera apunta a que continúan viendo valor en las acciones locales, manteniendo exposición al ciclo interno e incorporando compañías con presencia regional y ligadas a materias primas como SQM-B.

Security y su fondo indexado

El quinto fondo con mayor captación de flujos netos también se caracteriza por su estrategia pasiva. El Index Fund S&P IPSA de Security tuvo aportes netos por $66 mil millones.

“Replicar el S&P IPSA mediante una estrategia de gestión pasiva lo posiciona como un vehículo eficiente para capturar el desempeño del mercado local sin incurrir en riesgos de selección”, explicó Scheel.