SQM y Codelco presentan sus números

Esta semana las empresas continuaron entregando sus resultados del segundo trimestre. Fue el turno de SQM, probablemente uno de los más esperados por los inversionistas, mientras que Codelco envió un comunicado con el reporte, el cual fue postergado debido al accidente de El Teniente.

SQM

Los resultados del segundo mayor productor mundial de litio se derrumbaron un 59% en el segundo trimestre, debido a la disminución de los precios del mineral, que cayeron alrededor de un 34% interanual. Con este escenario, la compañía registró una utilidad neta de US$ 88,4 millones. Sin embargo, a nivel semestral, los resultados pasaron de una pérdida de US$ 655,9 millones en la primera mitad de 2024 a una ganancia de US$ 226 millones a junio de 2025.

La compañía señaló que, a pesar de esto, prevén que los volúmenes de venta de la operación del Salar de Atacama crezcan este año aproximadamente un 10% en comparación con 2024.

Molymet

Mayores volúmenes de venta, mejores márgenes de comercialización y un menor gasto por impuestos —generado principalmente por un efecto positivo en impuestos diferidos— llevaron a Molymet a tener ganancias por

US$ 44,3 millones en la primera mitad de 2025, cifra 23,7% mayor que las utilidades obtenidas en igual período de 2024.

La empresa detalló que, al 30 de junio de 2025, su Ebitda alcanzó US$ 79,2 millones, un aumento de 2,5% con respecto al obtenido a junio de 2024. Sus ingresos ascendieron a US$ 1.148,7 millones, lo que representa un alza de 9,2% respecto de los US$ 1.051,9 millones obtenidos al cierre de junio de 2024.

Multiexport

Mayores volúmenes de cosecha y menores costos de operación, fueron clave en los resultados de Multiexport Foods, que anotó una utilidad neta acumulada al primer semestre de 2025 de US$ 9,2 millones, lo que representa una mejora de US$ 30,2 millones frente al primer semestre de 2024.

Los ingresos operacionales alcanzaron los US$ 436 millones, un 28% más que el primer semestre del año pasado. Esto se debe a un aumento de 26,4% del volumen de venta de Salmón Atlántico, sumado a un mayor precio promedio de venta. El Ebitda en el período aumentó un 117% hasta alcanzar US$ 47,9 millones.

Codelco

Subió la producción, pero bajaron las ganancias. En el reporte de resultados del primer semestre, Codelco informó que su producción propia alcanzó 634 mil toneladas, un alza de 9,3% respecto de igual período de 2024, equivalente a 54 mil toneladas adicionales.

En cuanto a las ganancias, estas llegaron a US$ 116,6 millones en el primer semestre, un 59% menos que en igual lapso de 2024, cuando sumaron US$ 282,3 millones.

No obstante, las ganancias brutas —que consideran los ingresos menos los costos, excluyendo pagos financieros y transferencias al Fisco como la Ley Reservada— subieron 10% y llegaron a US$ 2.288 millones.

Aguas Andinas

Un primer semestre casi sin cambios en términos de ganancias registró Aguas Andinas. La utilidad neta al 30 de junio de 2025 alcanzó los $ 75.768 millones, siendo menor por sólo $ 739 millones respecto de igual lapso de 2024. Mejores noticias se vieron en el Ebitda ya que mantuvo su crecimiento alcanzando los $ 186.930 millones, un 6% más respecto al año anterior.

Sus ingresos aumentaron, entre otros factores, por la aplicación de las nuevas tarifas que financiarán las obras enmarcadas en la estrategia Biociudad, batería de proyectos y soluciones concretas que permitirán a la ciudad contar con mayor resiliencia y respaldo hídrico frente a los impactos del cambio climático.

Hites

Los ingresos de Empresas Hites registraron una caída leve —de 1,2% en comparación con el mismo período de 2024— al cierre del primer semestre, superando los $ 152 mil millones. Eso sí, recortó las pérdidas respecto de 2024 en 71%, aunque mantuvo un resultado negativo de $ 4.564 millones. Con todo, la firma aseguró que continuaba con una tendencia positiva, influida por la mejora en la gestión de riesgo y en los costos de venta. “El plan de revitalización de la compañía ha avanzado en su curso, teniendo un resultado operacional positivo este segundo trimestre por $ 248 millones”, destacó.