FIFA pone sobre la mesa pozo récord de US$ 1.000 millones en premios para primer Mundial de Clubes de fútbol

La FIFA, el organismo rector del fútbol internacional, ha atraído a algunos de los mejores equipos del mundo hacia Estados Unidos para disputar el primer Mundial de Clubes, con un pozo récord de premios a repartir de US$ 1.000 millones.

Pese a una campaña de marketing global liderada por Lionel Messi, hasta ahora los fanáticos parecen poco entusiasmados.

Lionel Messi, jugador de Inter Miami

Aunque los precios habían comenzado por sobre los US$ 300, los boletos para el partido inaugural del 14 de junio en Miami —entre el Inter Miami de Messi y el Al Ahly FC de Egipto— se encuentran ahora disponibles en Ticketmaster por apenas US$ 73.

Pero con la participación de clubes como Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain y Bayern Munich, los organizadores apuestan a que los partidos de etapas finales llenen los estadios más grandes, motivados por un premio de US$ 125 millones para el equipo campeón, que incentiva a los 32 clubes a alinear a sus mejores jugadores.

Aunque ese monto representa una fracción de los ingresos anuales de los grandes clubes europeos, sigue siendo un premio considerable incluso para los equipos más exitosos. Además, para clubes de países como Brasil o Argentina, significa una ganancia millonaria, lo que promete encuentros muy competitivos.

Para los fanáticos en Estados Unidos, el torneo es una oportunidad única para ver en acción a algunas de las máximas estrellas del fútbol como Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland, además de Ousmane Dembélé y otros jugadores del recientemente coronado PSG, a precios relativamente accesibles. Y considerando que los campeonatos de pretemporada —que suelen incluir a equipos europeos de élite— agotan entradas con regularidad, se espera que el interés por los partidos importantes aumente a medida que avance la competencia.

La antesala del Mundial 2026

“Espero totalmente que los equipos más grandes agoten entradas”, dijo Pete Oliver, CEO de mercados en crecimiento de DAZN, el transmisor global exclusivo del torneo. “Si Chelsea viene a hacer una gira de pretemporada a EEUU, incluso sin estar en una competencia como esta, agotan todos los estadios de inmediato. El Real Madrid agotará las entradas. Los grandes equipos sudamericanos también lo harán”.

El torneo, que se extenderá hasta el 13 de julio, contará con 48 partidos de fase de grupos en 11 ciudades estadounidenses. Servirá además como antesala del Mundial de 2026 que se jugará en Norteamérica, ofreciendo una muestra de lo que podrán esperar las ciudades sede, aunque a una escala menor.

Midiendo el interés del público

El evento pondrá a prueba el interés del público estadounidense. Actualmente, el precio promedio para la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ronda los US$ 900. En comparación, las entradas para el Super Bowl de este año promediaron entre US$ 2 mil y US$ 6 mil, según datos de StubHub.

El control de multitudes y la seguridad serán otro foco de atención, ya que se espera la llegada de hinchas eufóricos de Europa y Sudamérica que suelen viajar largas distancias para estos torneos internacionales. Además, los fanáticos que lleguen desde fuera de EEUU deberán lidiar con reglas migratorias cambiantes bajo la administración de Donald Trump.

La última vez que EEUU albergó un torneo importante de fútbol fue la Copa América 2024. La final se retrasó tras una avalancha de aficionados sin entrada que superaron al personal de seguridad, generando caos dentro y fuera del estadio en Miami.

Los partidos del Real Madrid —uno de los clubes más populares del mundo— están prácticamente agotados, según el medio deportivo español As.com. En Ticketmaster, los boletos más baratos para su primer partido contra el Al Hilal de Arabia Saudita parten desde los US$ 256. La FIFA aplicó una política de precios dinámicos para medir la demanda y ahora intenta llenar los asientos vacíos.

El formato anterior para coronar al mejor club del mundo consistía en una serie de partidos a fin de año entre el campeón de la Champions League europea, el de la Copa Libertadores sudamericana y otros equipos de distintas regiones. Los clubes europeos han dominado ese certamen, ganando 14 de las últimas 15 ediciones.