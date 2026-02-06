Click acá para ir directamente al contenido
Autoridad obliga a ex dueño a dejar de usar marca WOM en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a Partners Telecom Colombia el “cumplimiento inmediato” del cese de uso de la marca.

Por: Nicolás Durante

Publicado: Sábado 7 de febrero de 2026 a las 21:00 hrs.

WOM telecomunicaciones Colombia Nicolás Durante
