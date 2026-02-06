Autoridad obliga a ex dueño a dejar de usar marca WOM en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a Partners Telecom Colombia el “cumplimiento inmediato” del cese de uso de la marca.

El 28 de enero salió humo blanco para WOM Chile en su cruzada en contra de los nuevos dueños de la operación en Colombia, Sur Holdings, un grupo de inversores de Estados Unidos y el Reino Unido, que adquirió al operador bajo la razón social de Partners Telecom Colombia, a quienes denunciaron para que dejen de usar su marca y logo en tierras cafeteras.

Luego de varios intentos de negociación, y prórrogas que habían pedido los colombianos, la firma chilena los demandó ante el regulador y la semana pasada la Superintendencia de Industria y Comercio emitió el Auto número 7289 que ordena a Partners Telecom Colombia (PTC) el “cumplimiento inmediato” del cese de uso de la marca, lo que obliga una “suspensión inmediata y definitiva del uso de los signos distintivos propiedad de WOM SpA”, así como: la eliminación de toda publicidad, material promocional y referencias comerciales en canales digitales (web, redes sociales), establecimientos físicos y medios impresos; la entrega o destrucción, bajo supervisión judicial y a costo de PTC, de cualquier producto o empaque que contenga la marca.

La autoridad también obliga a Partners Telecom Colombia a “informar públicamente que no está autorizada para utilizar la marca desde la terminación del contrato”. Eso conlleva el cese inmediato del uso de los dominios web wom.co y wommusic.co.

Al cierre de esta edición, Partners Telecom Colombia no ha dado cumplimiento a estas medidas judiciales, por lo que WOM Chile solicitará el cumplimiento forzoso de dicha sentencia.

La metamorfosis de WOM en 4 hitos

El conflicto que lleva en Colombia dista del buen momento que vive la empresa en Chile y que incluso la tiene como una de las candidatas para quedarse con los activos de Telefónica en Chile, por los que habría ofertado US$ 1.000 millones.

Justo hace un año, la compañía cargaba con el estigma de estar “técnicamente quebrada” y bajo un proceso de reorganización financiera en Estados Unidos. Sin embargo, hoy WOM es una empresa que salió exitosamente del Chapter 11; reordenó su propiedad y su gobierno corporativo; reforzó su equipo ejecutivo; en 10 años se convirtió en la segunda red más grande del país con más de 6.300 antenas propias; simplificó su estructura financiera y volvió a poner el foco en la ejecución.

El primer hito fue el reseteo institucional posterior a la salida del Chapter 11, en marzo de 2025, con el ingreso a la propiedad de firmas como fondos Patria, BlackRock, Amundi y Man GLG.

Ese cambio se expresó en un directorio renovado, con Mauricio Ramos como presidente y nombres como Claudio Muñoz, Alejandro Puentes, Eugene Davis, además de su CEO Chris Bannister. Quienes han visto operar al nuevo gobierno corporativo destacan mucha más actividad, con sesiones periódicas y foco explícito en disciplina, controles y ejecución. Un WOM 2.0 o mucho más maduro, que es lo que pedía el mercado.

El mensaje que transmiten quienes siguen la industria, es que WOM dejó de operar en modo supervivencia para pasar priorizar foco y rendición de cuentas.

El segundo hito fue el fortalecimiento de su equipo ejecutivo. Allí destacan la llegada de Andrés Ok como COO, María Paz Cerda como Chief Corporate Affairs y Stefan Evergard como CTIO.

El tercer hito, quizás el más determinante para la lectura de inversionistas, fue la simplificación financiera y el desapalancamiento. Al mirar sus estados financieros se ve una trayectoria de reducción en indicadores de deuda y endeudamiento hacia el tercer trimestre de 2025, junto con una estructura de vencimientos más despejada, sin vencimientos relevantes hasta 2031, y mayor liquidez para sostener la inversión.

Bancos e instituciones financieras como Bank of America, JP Morgan y Oppenheimer & Co. Inc. comenzaron a mirar a WOM con otro prisma: desde recomendaciones sobre su perfil crediticio, hasta menciones en listados de ideas atractivas en high yield regional, destacando precisamente un balance más simple, capitalización y mejoras en variables.

Por último, la firma ha destacado el cumplimiento del despliegue comprometido del Proyecto FON al 100% en abril de 2025, avanzó en sus obligaciones 5G con hitos reportados a fines de 2025 y, ya en 2026, sumó señales de cobertura “icónica” en territorios extremos, como la instalación de antena en el Territorio Chileno Antártico en enero y un hito similar en el extremo sur en febrero.