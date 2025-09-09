Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Pensiones
Pensiones

CEO de ILC y el envejecimiento en Chile: A 2050 “habrá entre dos y tres veces la cantidad de pensionados”

Pablo González planteó que en 25 años más, “nuestra sociedad será muy distinta” e instó a los distintos actores a impulsar iniciativas para hacer frente a este desafío.

Por: María Paz Infante

Publicado: Martes 9 de septiembre de 2025 a las 18:40 hrs.

Pensiones AFP HABITAT salud isapres María Paz Infante
<p>El gerente general de ILC, Pablo González, expuso este martes en un seminario.</p>

El gerente general de ILC, Pablo González, expuso este martes en un seminario.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Gigante brasileña Marcopolo adquiere un 40% de fabricante de buses eléctricos chilena Reborn
2
Economía y Política

El remezón en el comercio por el alto número de transferencias a cuentas que reveló el SII
3
Empresas

Anglo acuerda fusión con Teck para crear un gigante minero global del cobre que en Chile combinará Collahuasi y Quebrada Blanca
4
Mercados

Con miras a un remate: Sartor AGF inicia ejecución de 54% de Azul Azul por deuda de casi $ 8 mil millones a fondos
5
Internacional

Power of Siberia 2: China y Rusia construirán un megagasoducto con la mayor inversión en infraestructura energética de la historia
6
Mercados

IPSA cierra con otra fuerte caída y pierde los 9.000 puntos luego que SQM se hundiera por noticias desde China
7
Empresas

Latam Airlines recibe solicitud para concretar una cuarta venta secundaria de acciones
8
Mercados

Latam Airlines: todo lo que debes saber sobre la cuarta venta secundaria de la empresa más transada de Chile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete