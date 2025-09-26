Click acá para ir directamente al contenido
Inicio CAPITAL Cultura Estilo de vida ED
Estilo de vida ED

Cómo una familia creó un parque de 12 mil hectáreas en el Maule

El Parque Cuenca Andina será el más grande de la VII región y su creación es el desenlace de una historia de conservación de más de 40 años, que demuestra de qué manera grandes terrenos pueden transformarse en algo más que un loteo.

Por: Por: Javiera Pérez M. Fotos: Tomás Munita

Publicado: Viernes 26 de septiembre de 2025 a las 15:41 hrs.

naturaleza medioambiente parques nacionales
<p>Cómo una familia creó un parque de 12 mil hectáreas en el Maule</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Caso licencias médicas: Contraloría inicia fiscalización a 700 servicios por la recuperación de fondos por permisos mal otorgados
2
Economía y Política

Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
3
Empresas

La familia Müller no para: concretó nueva compra de acciones de Falabella por US$ 52 millones
4
Economía y Política

Gobierno prohíbe el derecho a huelga en 73 empresas y, por primera vez, de forma parcial en cuatro compañías
5
Empresas

Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
6
Empresas

La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
7
Empresas

Dominga partirá su construcción en primer semestre de 2026 y activa búsqueda de socio estratégico
8
Señal DF

La crisis financiera del sistema de viviendas sociales: Minvu admite a privados que no tiene caja para pagar y la industria calcula deudas en más de US$ 1.000 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete