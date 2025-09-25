Click acá para ir directamente al contenido
Caso licencias médicas: Contraloría inicia fiscalización a 700 servicios por la recuperación de fondos por permisos mal otorgados

Se controlará la recuperación de los montos adeudados por las Isapres y Fonasa a cada entidad por concepto de subsidios de incapacidad laboral, además de examinar el reintegro que deben hacer los funcionarios cuyas licencias fueron rechazadas

Por: Amanda Santillán

Publicado: Jueves 25 de septiembre de 2025 a las 13:40 hrs.

