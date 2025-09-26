Fitch ratifica la calificación de Chile en ‘A-’ y no prevé cambios en las políticas tras elecciones que afecten el perfil crediticio
“Las calificaciones de Chile se sustentan en un balance soberano relativamente sólido, con una relación deuda pública/PIB inferior a la de sus pares”, dijo la clasificadora de riesgo este viernes.
Noticias destacadas
Fitch Ratings ratificó la calificación de riesgo emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera de Chile en 'A-'.
“Las calificaciones de Chile se sustentan en un balance soberano relativamente sólido, con una relación deuda pública/PIB inferior a la de sus pares”, señaló la clasificadora de riesgo en un comunicado publicado este viernes.
“Las calificaciones también reflejan la sólida gobernanza de Chile y su trayectoria de políticas macroeconómicas creíbles, centradas en un régimen de metas de inflación y tipos de cambio flexibles. Estas fortalezas se compensan con un ingreso per cápita que Fitch proyecta que se mantendrá bajo en comparación con sus pares, una alta dependencia de las materias primas y débiles indicadores de deuda externa y liquidez”, dice también el comunicado.
A su vez, destacó que “es improbable que se produzcan cambios sustanciales en las políticas tras las elecciones”.
“Las encuestas indican que los tres favoritos son José Antonio Kast y Evelyn Matthei, ambos con una postura fiscal más conservadora y con el objetivo de recortar gastos e impuestos, y Jeannette Jara, quien promete ampliar las prestaciones sociales y aumentar la inversión pública, y actualmente lleva una estrecha ventaja en la primera vuelta”, describieron.
“No prevemos cambios en las políticas que afecten el perfil crediticio”, enfatizó.
Perspectivas económicas
Fitch prevé un crecimiento del PIB del 2,4% en 2025, una mejora respecto a su proyección anterior de 2%, “debido a los grandes proyectos de inversión, la fuerte importación de bienes de capital y la mejora de las condiciones crediticias”.
Esperan, por su parte, que el crecimiento se modere posteriormente, a alrededor de 2,3%, dados los ajustes fiscales previstos.
Resaltaron, en tanto, que “si bien la pequeña y abierta economía de Chile está altamente expuesta a shocks externos, los efectos de la política arancelaria estadounidense han sido mínimos hasta el momento”.
“En opinión de Fitch, Chile está más expuesto a una caída en la demanda global de cobre que a las políticas arancelarias estadounidenses”, mencionaron.
Visión fiscal
“Los ingresos no alcanzaron las expectativas en 2024 debido a la ineficacia de los modelos de pronóstico del Gobierno, pero el balance fiscal está mejorando y debería alcanzar un déficit proyectado del 2,2 % del PIB en 2025”, resaltó la clasificadora.
Proyectan, en tanto, que el déficit fiscal se reducirá al 1,6 % en 2026 y al 1,3 % en 2027, a medida que el Gobierno implemente gradualmente su plan de consolidación fiscal. “Sin embargo, persiste cierta incertidumbre sobre la trayectoria presupuestaria que adoptará el nuevo gobierno”, advirtieron.
Para Fitch, el hecho de que se prevé que la deuda bruta del Gobierno general aumente al 42,3% del PIB en 2025 y al 43,4% a mediano plazo representa “un aumento sustancial de la deuda”, comparado con el 21,1% del PIB de hace una década y el mínimo del 3,9% en 2007.
“Es probable que el próximo gobierno necesite medidas de consolidación para evitar que la deuda supere el límite del 45% del PIB”, aseguran.
Factores que podrían impactar la calificación
En el documento, Fitch Ratings aseguró que factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación negativa/rebaja son:
Una trayectoria ascendente continua de la deuda pública/PIB y/o un mayor agotamiento de los activos soberanos; estancamiento político sostenido que socava la eficacia y la gobernabilidad del gobierno y más evidencia de menores perspectivas de crecimiento e inversión y/o debilitamiento del marco de políticas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
El economista planteó dudas sobre la ampliación del estudio de empleo incluido en el IPOM, señalando que se trata de un informe disponible desde diciembre de 2024 y que su difusión ahora podría responder a otros intereses.
Corte Suprema rechaza recurso de FNE que buscaba regular precios a 15 servicios de empresas sanitarias
El ente persecutor presentó esta acción ante el máximo tribunal luego de que el TDLC le negara la posibilidad de fijar tarifas en ìtemes como limpieza de fosas, la remisión de cuentas de consumo en papel o la venta de agua potable a camiones aljibes.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
Tras anunciar la venta de su filial chilena, la estadounidense enfrentó una seguidilla de tropiezos que redujo en 40% su valor bursátil y derivó en la salida del principal ejecutivo a cargo de la operación.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete