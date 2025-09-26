CMF rebaja multas a gestora LarrainVial Activos y a su exalto mando tras recurso de reposición

Para la AGF, el consejo del regulador decidió pasar de una sación de UF 60 mil a UF 50 mil.

Novedades emanaron desde la arista administrativa que sancionó a la gestora LarrainVial Activos y su exalto mando por el fondo de inversión Capital Estructurado I, que buscaba transformar las millonarias acreencias del empresario Antonio Jalaff en una participación en Grupo Patio, lo que nunca se concretó.

Este viernes, el consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) resolvió rebajar las multas a la AGF, sus exdirectores y su exgerente general, en aproximadamente un 20% cada uno.

Lo anterior se produjo luego de revisar los recursos de reposición interpuestos por los sancionados el pasado 3 de septiembre.

En detalle, para LarrainVial Activos se pasó de una sanción de UF 60 mil a UF 50 mil.

En tanto, para los exdirectores Andrés Bulnes, Jaime Oliveira, Andrea Larraín, Sebastián Cereceda y José Correa, la multa se redujo desde UF 1.500 a UF 1.200, para cada uno.

Finalmente, para el exgerente general de LarrainVial Activos, Claudio Yáñez, se decidió bajar su sanción de UF 4.000 a UF 3.600.

En desarrollo…