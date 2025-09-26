Click acá para ir directamente al contenido

La crisis financiera del sistema de viviendas sociales: Minvu admite a privados que no tiene caja para pagar y la industria calcula deudas en más de US$ 1.000 millones
Se acelera la carrera por dominar el mercado de las tiendas de conveniencia

La guerra por dominar las tiendas de conveniencia se intensifica en Chile. Pronto, Aramco Stop y upa! luchan por conquistar cada esquina del país, mientras que Oxxo ha tenido que optar por una estrategia de cierre de locales. Nuevas marcas como Mass también irrumpen con fuerza, prometiendo transformar el panorama.

Por: María Jesús Doberti

Publicado: Viernes 26 de septiembre de 2025 a las 13:29 hrs.

COPEC Shell Aramco Retail Supermercados
