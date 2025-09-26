Alcaíno | Abogados refuerza su equipo de directores

Alcaíno | Abogados informó el reforzamiento de su equipo de directores con la designación de León Wielandt Covarrubias como director de su área Tributaria, tras más de 10 años de experiencia en ese mismo equipo.

La promoción de León Wielandt se suma a otras previas que han configurado el equipo de directores de Alcaíno | Abogados. "A la fecha, son 6 los abogados que con destacada experiencia y mérito dirigen sus respectivas áreas de práctica en el estudio, incluyendo a Macarena Vivanco del Solar (Recursos Naturales y Regulatorio), Carolina Hardy Torres (Family Offices), Pía Muñoz Cofré (Corporativo General), Carolina Pozo Fuentes (Inmobiliario y Desarrollo Urbano) y Jaime de La Hoz Alfaro (Judicial), además del mencionado León Wielandt Covarrubias (Tributario)", detalló la firma legal.