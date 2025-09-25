Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Dominga partirá su construcción en primer semestre de 2026 y activa búsqueda de socio estratégico

Tras el fallo favorable de la Corte Suprema, el titular del proyecto minero portuario inició la selección de las empresas de ingeniería para ajustar la iniciativa y tramita los más de 700 permisos sectoriales.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Viernes 26 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Valeria Ibarra cobre hierro Dominga
<p>Dominga partirá su construcción en primer semestre de 2026 y activa búsqueda de socio estratégico</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Caso licencias médicas: Contraloría inicia fiscalización a 700 servicios por la recuperación de fondos por permisos mal otorgados
2
Economía y Política

Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
3
Empresas

No solo US$ 1.500 millones: la traba que enfrentaría Cencosud ante una eventual compra de Carrefour Argentina
4
Empresas

La familia Müller no para: concretó nueva compra de acciones de Falabella por US$ 52 millones
5
Economía y Política

Gobierno prohíbe el derecho a huelga en 73 empresas y, por primera vez, de forma parcial en cuatro compañías
6
Mercados

IPSA cierra en rojo y queda cerca de perder los 9.000 puntos luego que Latam se hundiera tras venta secundaria de acciones
7
Empresas

Schwager Minería logra contratos con grupo Luksic y Codelco y suma negocios por más de US$ 114 millones en el año
8
Empresas

Bosch recorta 13 mil empleos y da la señal más clara de la crisis que sacude a la industria automotriz alemana
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete