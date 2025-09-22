Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Construcción
Construcción

Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto

La sociedad dijo que “no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas” derivadas de un fallo de la judicatura ambiental, y que tampoco podrá “resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia”.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Lunes 22 de septiembre de 2025 a las 08:30 hrs.

Inmobiliario construcción constructora J. Troncoso Ostornol
<p>Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Los cinco nombres que eligió José Antonio Kast para liderar los ejes principales de su propuesta
2
Empresas

Tras seis años en trámites, parte Ley Chao Cables: empresas y municipios están definiendo comunas prioritarias
3
Economía y Política

Cuando el sueño se frustra: la oscura realidad laboral de los trabajadores con educación superior
4
Economía y Política

El SII arremete en el mundo cripto e inicia fiscalizaciones por la no declaración de las ganancias
5
Empresas

La mayor cadena de comida rápida de Brasil busca socio para expandirse en Chile
6
DF MAS

Los desconocidos negocios turísticos de los Von Appen Burose
7
Economía y Política

Con foco en experiencia y gestión: el grupo de expertos con que Evelyn Matthei busca diferenciarse
8
DF MAS

El segundo tiempo de Primus, con Coeymans y Amenábar (ahora si que sí) fuera de la empresa
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete