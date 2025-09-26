Fiscal Nacional Económico se reúne con autoridad de libre competencia de la Comisión Europea

Una intensa agenda tuvo el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, la semana pasada en el marco de la 52ª Conferencia Anual de Fordham sobre Derecho y Política de Competencia Internacional, realizada por esta casa de estudios en Nueva York.

Además de asistir a la conferencia anual y al workshop confidencial para jefes de las principales agencias de libre competencia, el Fiscal se reunió con la Vicepresidenta Ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva y Comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

En el encuentro, ambas autoridades abordaron temas relacionados con mercados digitales, mercados laborales, persecución de carteles y control de operaciones de concentración, además de analizar los espacios de cooperación entre ambas agencias.