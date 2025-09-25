Click acá para ir directamente al contenido
La familia Müller no para: concretó nueva compra de acciones de Falabella por US$ 52 millones

El clan ya acumula el 5,83% del conglomerado, paquete que actualmente tiene una valorización en bolsa de US$ 915 millones.

Por: J. Troncoso Ostornol y Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 25 de septiembre de 2025 a las 15:19 hrs.

<p>Tomás Müller ha vendido parte de sus acciones en Mallplaza para comprar en Falabella.</p>

Tomás Müller ha vendido parte de sus acciones en Mallplaza para comprar en Falabella.

