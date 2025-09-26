Paul Fürst compra más de US$ 80 millones en acciones de Falabella y eleva a 3% su participación

Con ello, Fürst pasó a tener de 2,5% a 3,01% del total de las acciones del holding minorista. "La adquisición por parte de Inversiones Avenida Borgoño no tiene como propósito la toma del control", dice en las observaciones.

La familia Fürst volvió a incrementar su peso en Falabella, con la adquisición de un importante número de acciones que la dejan con el 3% de la propiedad.

Paul Fürst, en su calidad de director de Mallplaza, informó que a través de la sociedad Inversiones Avenida Borgoño realizó este jueves la compra de dos paquetes accionarios.

El más grande abarcó unas 8,4 millones de acciones, valoradas en poco más de $ 50 mil millones, y el segundo 4,5 millones que se negociaron en casi $ 26 mil millones, según un boletín publicado este viernes por la Bolsa de Santiago.

El plan de ganar mayor relevancia en el gigante del retail no es una sorpresa, ya que fue en junio de este año cuando Paul Fürst se hizo con más de 22 millones de acciones de la compañía.

Movimientos similares se han visto por parte de los Müller, que son los otros socios minoritarios de Falabella en su filial de centros comerciales.