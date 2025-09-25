Fondos de inversión alcanzan US$ 37 mil millones al primer semestre y Moneda Patria lidera en patrimonio gestionado
La gestora de capitales brasileños lidera con sus vehículos de renta fija local y latinoamericana. Le siguen VinciCompass y LarrainVial Activos.
Noticias destacadas
La industria de los fondos de inversión retomó su senda de crecimiento tras un estancado 2024. De acuerdo con un informe de la clasificadora de riesgos Humphreys, al cierre del primer semestre del presente año la industria acumula US$ 37.397 millones en activos administrados y se crearon 23 nuevos fondos en el periodo.
De esta manera, el desempeño de la industria superó los $ 33.363 anotados el año pasado y al anterior, cuando en 2023 anotó $ 35.530 millones.
Según Humphreys, al cierre de junio de 2025, la industria de AGF anotó un total de 866 fondos de inversión, de los que un 81,37% corresponde a instrumentos no rescatables.
En términos de participación de mercado, según patrimonio administrado, lidera la AGF de Moneda Patria, con 43 fondos de inversión administrados por US$ 5.347 millones, equivalente al 14,3% del total del mercado. Su principal vehículo es "Latinoamérica Deuda Local", un fondo no rescatable que invierte en instrumentos de renta fija o deuda de emisores de la región.
Sin embargo, la gestora de capitales brasileños registró -al segundo semestre- una disminución interanual de 9,87% en su monto administrado.
En el podio, a Moneda Patria le siguen Vinci Compass, con un 8,5% del mercado, y LarrainVial Activos, con un 7,35% del mercado de fondos de inversión.
Top ten
Respecto a fondos en específico, los 10 más relevantes en participación representan un 16,06% del total del patrimonio administrado. De estos, cinco pertenecen a Moneda Patria.
Lideran "Moneda Latinoamérica Deuda Local", con un 2,64% del mercado, y "Moneda Deuda Latinoamericana", con un 2,2% de la industria. Les siguen "Moneda Renta CLP", "Pionero" y "Moneda Deuda Chile", con menos de un 2%.
En cuarto lugar, se situó el fondo de renta fija local "Banchile Deuda Chile", de Banchile Inversiones, con un 1,79% del mercado. Dentro de la lista de 10 vehículos también se encuentran fondos de Independencia, BTG Pactual Asset Management y LarrainVial Activos.
“Destaca, además, que estos 10 principales fondos, dos de ellos corresponden a fondos con enfoque de rentas inmobiliarias que poseen líneas vigentes en el mercado de bonos; y además de un fondo enfocado en la inversión de acciones o títulos de deuda emitidos por sociedades cuyo objeto sea la adquisición, desarrollo y venta de activos forestales en Chile”, resaltó la clasificadora.
En detalle, por el lado inmobiliario, se trata de “Independencia Rentas Inmobiliarias” de Independencia y “BTG Renta Comercial” de BTG Pactual. En cuanto al otro segmento, se trata del fondo “BTG Inversiones Forestales” de la gestora de capitales brasileños, estructurado para la inversión de fondos de pensiones canadienses y holandeses en la industria forestal chilena, a través del holding Vista Hermosa.
Vehículos en dólares al alza
En términos de monedas en que se contabiliza cada fondo, al segundo semestre predominaron los vehículos en pesos, con un 48,3% de la industria.
“Si bien representa un aumento respecto al último año; (los fondos en pesos) han disminuido su importancia relativa con respecto a lo administrado en los últimos 15 años”, apuntó Humphrey’s. De hecho, a diciembre de 2010, anotaban un 65,4% del mercado, añadió la clasificadora.
En tanto, los fondos denominados en dólares representaron un 47,22% a junio de este año, “evidenciando un incremento sostenido desde 2010, donde solo representaban el 34,35%”, destacó la firma. Los vehículos en euro, por su parte, alcanzaron un 4,48% del patrimonio en el periodo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso licencias médicas: Contraloría inicia fiscalización a 700 servicios por la recuperación de fondos por permisos mal otorgados
Se controlará la recuperación de los montos adeudados por las Isapres y Fonasa a cada entidad por concepto de subsidios de incapacidad laboral, además de examinar el reintegro que deben hacer los funcionarios cuyas licencias fueron rechazadas
Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto
La sociedad dijo que “no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas” derivadas de un fallo de la judicatura ambiental, y que tampoco podrá “resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia”.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete