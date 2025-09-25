Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Construcción
Construcción

Corte Suprema rechaza recurso de FNE que buscaba regular precios a 15 servicios de empresas sanitarias

El ente persecutor presentó esta acción ante el máximo tribunal luego de que el TDLC le negara la posibilidad de fijar tarifas en ìtemes como limpieza de fosas, la remisión de cuentas de consumo en papel o la venta de agua potable a camiones aljibes.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Jueves 25 de septiembre de 2025 a las 16:30 hrs.

sanitarias Sanitario Agua FNE TDLC Corte Suprema Laura Guzmán
<p>Corte Suprema rechaza recurso de FNE que buscaba regular precios a 15 servicios de empresas sanitarias</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Mapa accionario de Falabella se sigue moviendo y Paola Cúneo vende papeles del retailer por $ 160 millones
2
Economía y Política

Vicepresidenta del BC y estudio sobre el impacto del salario mínimo en el empleo: “El efecto que da en realidad no es tan grande”
3
Economía y Política

Gobierno prohíbe el derecho a huelga en 73 empresas y, por primera vez, de forma parcial en cuatro compañías
4
Empresas

El análisis de los empresarios Larraín Matte, Cueto y Said sobre el momento de los negocios en América Latina
5
Economía y Política

Continúa acabándose el subsidio fiscal a los combustibles y la recaudación del Mepco supera los US$ 53 millones en el segundo trimestre
6
Economía y Política

Jara vuelve a perfilar a tres economistas mujeres como sus candidatas a potencial ministra de Hacienda
7
Empresas

No solo US$ 1.500 millones: la traba que enfrentaría Cencosud ante una eventual compra de Carrefour Argentina
8
DF MAS

Una mina de oro y un abogado acusado de prevaricación: la pelea que ronda al proyecto El Zorro
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete