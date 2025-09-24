Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Fondos de Inversión
Fondos de Inversión

Valeria Alberola, la chilena que llega a encabezar el family office del padre de Jeff Bezos, fundador de Amazon

De acuerdo a medios estadounidenses, arribó como CEO a la firma que manejaría en torno a US$ 40 mil millones. Anteriormente, lideró la oficina familiar del heredero de Walmart, Ben Walton.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 12:35 hrs.

Jeff Bezos Amazon Cristóbal Muñoz inversiones inversionistas fondos de inversión
<p>Valeria Alberola, la chilena que llega a encabezar el family office del padre de Jeff Bezos, fundador de Amazon</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Sostenibilidad

Valeria Cox managing partner de Stanton Chase: “Es alarmante el bajo porcentaje de empresas nacionales que se están haciendo cargo de los planes de sucesión”
2
Economía y Política

El voto obligatorio favorece a Kast, pero puede generar un vuelco, según un análisis de Bloomberg
3
Empresas

Directorio de Falabella aprueba repartir entre sus accionistas un dividendo provisional de US$ 121,8 millones
4
Mercados

¿Cuánto se necesita ahorrar en la AFP para tener una pensión de $ 750 mil, $ 1 millón y $ 1,5 millones?
5
Economía y Política

Vicepresidenta del BC y estudio sobre el impacto del salario mínimo en el empleo: “El efecto que da en realidad no es tan grande”
6
Economía y Política

Los cinco nombres que eligió José Antonio Kast para liderar los ejes principales de su propuesta
7
Empresas

Desde Family Shop a Buin Zoo: las empresas que han adquirido los bienes de la quebrada Multitiendas Corona
8
Economía y Política

SII se querella contra personas y empresas que no declaraban ingresos por ventas con pago electrónicos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete