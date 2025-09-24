Valeria Alberola, la chilena que llega a encabezar el family office del padre de Jeff Bezos, fundador de Amazon

De acuerdo a medios estadounidenses, arribó como CEO a la firma que manejaría en torno a US$ 40 mil millones. Anteriormente, lideró la oficina familiar del heredero de Walmart, Ben Walton.

Una expansión de su family office está liderando el papá de Jeff Bezos, Miguel Ángel “Mike” Bezos, con la contratación de nuevos ejecutivos para encabezar la firma que gestiona su fortuna de más de US$ 40 mil millones.

De acuerdo con The Wall Street Journal (WSJ), el padre del fundador de Amazon y primer inversionista de dicha compañía estaría llevando “una ampliación significativa de su pequeño family office para apoyar a miembros de la familia”.

Y una chilena fue sido la seleccionada para liderar la expansión: Valeria Alberola, quien arribó como CEO del family offices Aurora Borealis, que opera desde Miami, Estados Unidos, con el objetivo de comandar la nueva fase de crecimiento de la oficina familiar de Bezos.

Mediante la headhunter Russel Reynolds, la firma también se encuentra en la búsqueda de un director de Inversiones (CIO), según afirmó WSJ.

Aurora Borealis fue estructurada en 2020, para gestionar el patrimonio de Mike Bezos y su esposa Jacklyn Bezos, quien falleció en agosto.

Exbrazo derecho de dueños de Walmart

Graduada de la facultad de Economía y Negocios de la Pontificia Universidad Católica y con MBA en la estadounidense Kellogg School of Management, Alberola no es nueva en el mundo de los grandes family offices estadounidenses.

Entre 2017 y 2024 ejerció como CEO de ZomaLab, la oficina privada que gestiona el patrimonio del nieto del fundador de Walmart, Ben Walton, y su esposa, la también chilena, Lucy Ana Avilés.

“Como directora ejecutiva, dirigió todas las iniciativas de la oficina familiar, incluidas las inversiones globales, las iniciativas filantrópicas y una amplia gama de servicios de oficina familiar”, señaló en su perfil de LinkedIn.

También ejerció como CIO interina de la firma, cargo en que “dirigió un equipo de profesionales de la inversión para desplegar estratégicamente capital privado a gran escala en fondos e inversiones directas en múltiples clases de activos y áreas temáticas a nivel mundial, incluyendo energía, mano de obra y agua”, añadió en la red social.

Los Walton Avilés mantienen una relación cercana con Chile a través de Zoma Capital, filial con la que participan de inversiones de impacto en suelo chileno.

Cabe recordar que los empresarios fueron los encargados de traer al país al avión más grande del mundo en combate contra fuego, el Jumbo 747 SuperTanker, durante los incendios forestales de 2017, a través de su fundación Viento Sur, que también opera en el país.

Antes de llegar al family office del heredero de Walmart, Alberola se desempeñó como gerenta de finanzas de la compañía educacional internacional Bridge Education Group, que llevó a alcanzar 10 locaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica para entregar servicios a más de 3 mil estudiantes al año.

También, acumula pasos como socia en el banco de inversión Q Advisors, directora de desarrollo de negocios en la telco VeloCom, y como consultora de administración en McKinsey & Company. Su carrera, en tanto, la comenzó como analista financiera de acciones para Citigroup en Brasil.