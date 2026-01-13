Corfo: empresas han logrado rebajas tributarias de unos $ 300 mil millones por uso de Ley I+D desde 2008

En 2025, la agencia pública certificó 114 proyectos de compañías, equivalentes a más de $ 268 mil millones, el segundo monto más alto desde su promulgación. Los sectores de minería y metalurgia extractiva lideraron su uso el año pasado.

En julio del año pasado, el Gobierno extendió la Ley 20.241 de Incentivo Tributario a la Investigación y Desarrollo (I+D), conocida como la Ley I+D, a diciembre de 2035, la cual originalmente expiraba el último mes de 2025.

Este martes, la Corfo dio a conocer el balance del uso de esta ley durante el ejercicio pasado.La agencia certificó 114 proyectos ejecutados por 138 empresas, por un monto total de $ 268 mil millones, cifra que constituye la segunda más alta desde que se promulgó la ley en 2008.

La gerenta de Innovación de Corfo, Jocelyn Olivari, durante la presentación, comentó que este monto equivale a un 21% del total certificado por la Ley I+D en sus 17 años de operación; y en total, las empresas usuarias han logrado rebajas tributarias por unos $ 300 mil millones en este período.

En comparación con 2024, se certificaron 26 proyectos más que ese año, lo que equivale a un alza de 30%, en tanto, el número de empresas aumentó en 55%, con 49 compañías.

“Casi 50 empresas nuevas que nunca se habían certificado antes se sumaron en 2025. Es, históricamente el segundo año que más certificamos proyectos en I+D en cuanto a montos”, dijo Olivari.

La ejecutiva también destacó la participación de las empresas de regiones fuera de la Metropolitana que usan esta ley, donde lidera por montos Antofagasta, Los Lagos y Tarapacá.

Por otro lado, afirmó que las compañías "han desaprovechado" rebajas tributarias por unos US$ 262 millones por no acogerse a esta ley.

Esta legislación establece un incentivo tributario que permite a las compañías chilenas de cualquier tamaño y ventas, deducir un 35% de sus gastos en I+D directamente del impuesto de primera categoría, mientras que el 65% restante pueden rebajarse como gasto necesario para producir la renta.

Implica un beneficio tributario acumulado de hasta el 52,55% del monto invertido en I+D, siempre y cuando los proyectos estén certificados por la Corfo, requisito obligatorio para que los contribuyentes puedan reportar los montos correspondientes al Servicio de Impuestos Internos (SII) para hacer efectivo el incentivo.

Por sectores, en 2025 lideraron en montos la minería y metalurgia extractiva ($ 139 mil millones), pesca y acuicultura ($ 53,6 millones) y agrícola -excepto uvas- ($ 12,6 mil millones).

Pocas empresas hacen I+D

De acuerdo al balance, en Chile solo el 0,8% de las empresas hace I+D, equivalente a unas 1.800 compañías.

El vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, señaló que se requiere que el mundo productivo se involucre más para incorporar estos temas en su estrategia y no en forma esporádica.

“Esta es la forma en que los países van creciendo y desarrollándose y es un modo de sobrevivir a los cambios que están ocurriendo en el mundo en distintas dimensiones y que afectan el quehacer del mundo empresarial. Tenemos una oportunidad enorme”, dijo.

Respecto del bajo número de firmas que realizan I+D, la directora ejecutiva de ICARE, Magdalena Díaz, dijo que ha sido un "tema crucial" que han abordado en el Círculo de Innovación de ICARE y lo atribuyó a que "la mayoría de las empresas en Chile son pequeñas y medianas, y hacer I+D formal es costoso. Para muchas, la prioridad está en vender, pagar sueldos y cumplir con la regulación, lo que deja poco espacio para proyectos de mayor riesgo y de largo plazo".

En tanto, el emprendedor y director de ICARE, Daniel Daccarett, comentó que “si bien los números (de proyectos y montos certificados) están súper bien, el llamado es a los empresarios a tomarse en serio esto”.