Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Innovación y Startups
Innovación y Startups

Corfo: empresas han logrado rebajas tributarias de unos $ 300 mil millones por uso de Ley I+D desde 2008

En 2025, la agencia pública certificó 114 proyectos de compañías, equivalentes a más de $ 268 mil millones, el segundo monto más alto desde su promulgación. Los sectores de minería y metalurgia extractiva lideraron su uso el año pasado.

Por: Renato Olmos

Publicado: Martes 13 de enero de 2026 a las 12:51 hrs.

Innovación investigación empresas impuestos Corfo Renato Olmos
<p>Jocelyn Olivary, presentando el Balance de Ley I+D 2025.</p>

Jocelyn Olivary, presentando el Balance de Ley I+D 2025.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Internacional

Fiscales estadounidenses inician una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell
2
Empresas

Se cierra la venta de Chilevisión a grupo vinculado a Jorge Carey, Tomás Yankelevich y Edgar Spielmann
3
Empresas

Red internacional de colegios llega a Chile con inversión superior a US$ 1 millón
4
Economía y Política

Polémica por investigación criminal contra Powell aterriza en Chile y exbanqueros centrales delinean impactos sobre los mercados
5
Empresas

Aviones ambulancia en la mira: denuncian irregularidades y competencia desleal en el sector
6
Empresas

Diego Hernández: “Chile produce cobre y litio que están disponibles en el mercado mundial. Si EEUU quiere más, lo puede comprar”
7
Empresas

Generadoras de Chile dejará de recibir unos $ 200 millones anuales por renuncia de Colbún al gremio
8
Empresas

El golpe de la Seremi de Vivienda y la Contraloría a proyecto inmobiliario en la casa más cara de Santiago
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete