DeepTalk, startup que desarrolla agentes de IA, aterriza en Brasil con su vertical de salud
La compañía creó un chatbot para asistir a médicos oncólogos en procesos y tratamientos de cáncer.
A un nuevo mercado llegó DeepTalk. La startup chilena acaba de aterrizar en Brasil con su vertical de salud, Marco, un asistente basado en inteligencia artificial diseñado para apoyar a médicos en la toma de decisiones clínicas. La compañía comenzó su desembarco con oficinas en Porto Alegre, donde avanza en la conformación de su operación local y en conversaciones con grandes redes hospitalarias.
Fundada en 2021 por Juan José Soto, Philipp Grothaus, Pedro Daire y Sergio Liberczuk, la startup partió desarrollando algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para detectar patrones en las conversaciones entre clientes y empresas.
Con la irrupción de los modelos de lenguaje grandes (LLM), la startup incorporó estas tecnologías para acelerar el entrenamiento de bases de datos y reducir costos de desarrollo.
Ese salto fue clave para el crecimiento de Marco, la vertical de salud de DeepTalk, que se transformó en un spin off dentro de la compañía. El chatbot está orientado exclusivamente a médicos y entrega acceso a evidencia científica actualizada, guías clínicas, estudios primarios e información regulatoria, con foco en oncología. La plataforma es gratuita para los profesionales, mientras que el modelo de negocio se basa en contratos con hospitales, centros clínicos y farmacéuticas, integrando datos internos anonimizados de las instituciones.
Soto, CEO de DeepTalk, dijo que en Brasil, Marco ya opera en portugués y contratarán equipo local y a un socio médico para fortalecer su posicionamiento. “Estamos en conversación con el Hospital Albert Einstein y con una red de hospitales en el sur de de Brasil”, afirmó.
En paralelo, adelantó que el plan para este año es profundizar el desarrollo de agentes de IA para otras industrias como banca, seguros y agricultura, además de nuevas soluciones multiagente para recursos humanos y compliance, con operaciones en Santiago y París y una cartera de clientes corporativos en Chile, Perú y Colombia.
