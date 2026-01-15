María “Cuky” Pérez: “Más que enseñar a usar ChatGPT, lo importante es entender cómo funcionan y cómo han sido creados”

La experta en ciencia de datos y exejecutiva de Airbnb y Shopify, en su exposición en el Congreso Futuro abordó cómo los algoritmos influyen en lo que las personas "ven, compran y deciden".

La doctora de Economía y Educación de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y experta en ciencia de datos, María “Cuky” Pérez, fue una de las oradoras principales de la segunda jornada de Congreso Futuro, donde habló acerca de cómo los algoritmos están influyendo activamente en lo que las personas, ven, compran y deciden.

Previo a su charla, en entrevista con DF, Pérez -que lideró el equipo de Data Science de Airbnb a nivel global- planteó que la sociedad requiere “una alfabetización digital muy profunda, donde seamos capaces de entender cómo funcionan (los algoritmos)”.

Consultada por el impacto de la inteligencia artificial (IA) generativa en el empleo, dijo que el foco no debe estar solo en aprender a usar herramientas.

“Más que enseñar a usar una aplicación o a usar ChatGPT, lo importante es entender cómo fueron creados estos sistemas, cómo los algoritmos organizan la información, qué pasa detrás de la caja negra. Con ese entendimiento profundo vamos a poder dirigir, realmente, el trabajo de estos agentes”, afirmó.

Foco social

Pérez hoy es directora independiente de empresas como Ebco y AFP Capital e impulsa un proyecto que tiene una dimensión social. En la entrevista contó que tras volver a Chile hace tres años, junto a su marido -que trabajó en Netflix- creó un programa de formación para madres jóvenes en contextos vulnerables.

“Queríamos tomar las herramientas que aprendimos en Silicon Valley y entregárselas a personas que el sistema suele dejar fuera”, explicó. Partió con un programa de formación de analista de datos de nueve meses, al que este año sumó uno de inteligencia artificial “como un copiloto que te ayuda a crear aplicaciones, programar o hacer páginas web”.

En la parte final de su exposición en el Congreso Futuro, llamada “El poder oculto de los datos”, Pérez destacó el caso de una de sus alumnas que hoy trabaja en una empresa chilena creando agentes de IA: “Ella no acepta una predicción, entiende cómo funciona el sistema”, dijo.

Y concluyó su charla planteando que la habilidad clave del presente es “esa capacidad de entender cómo funcionan estos sistemas es probablemente la más importante que tenemos que desarrollar hoy”.