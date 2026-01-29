Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google

La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.

TIMining, startup fundada en 2011 por el ingeniero civil en computación, Carlo Calderón, y que desarrolla software para mejorar la eficiencia operacional minera, lanzó junto a Google una plataforma de inteligencia artificial (IA) multiagente para mitigar las desviaciones en los planes mineros.

Hoy la firma opera en 50 faenas mineras en 10 países, y apunta a reducir los tiempos de análisis, disminuir la incertidumbre operacional y apoyar decisiones críticas en minas a cielo abierto, con soluciones como vigilancia geotécnica, simulación de procesos de carga y transporte, monitoreo de perforación y tronaduras, y gemelos digitales.

Calderón, CTO de TIMining, explicó que la nueva solución busca responder a las necesidades de sus clientes para “identificar escenarios alternativos” que les permitan minimizar las desviaciones a su planificación inicial, y que apostaron por trabajar con las capacidades de IA generativa de Google como “un socio que nos ayude a avanzar rápido”.

“Vimos una tremenda oportunidad de ocupar la IA generativa para poder conectar a nuestros usuarios directamente con los datos (...) cada punto porcentual de desvío al plan minero son entre varios millones y decenas de millones de dólares”, comentó.

TIMining ya está implementando la nueva plataforma junto a Minera Los Pelambres del grupo Luksic y están en conversaciones con Codelco. Calderón dijo que los próximos pasos serán sofisticar el modelo y su adaptación y escalamiento al resto de sus clientes.

Nueva tecnología

Calderón explicó que la nueva plataforma, llamada TIM Insight Engine, se integra al modelo de gemelo digital -adaptado a cada yacimiento- de la firma, y a partir de la API (interfaz de programación de aplicaciones, en inglés) de Gemini, procesa instrucciones de texto, lenguaje natural y datos de operaciones en terreno para obtener respuestas visuales validadas que permiten reducir desviaciones al plan minero original.

El ejecutivo señaló que la herramienta permite, por ejemplo, identificar disminuciones de velocidad en los camiones de transporte hasta mantenimientos no programados.

Calderón dijo que la plataforma permite trazar los datos y la información histórica, como las “ventanas de tiempo que comparó y la geometría o plan que validó. La fidelidad de nuestro modelo es clave. Nosotros tenemos que implementar varios algoritmos que monitorean la calidad del dato”, indicó.