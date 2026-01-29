Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Innovación y Startups
Innovación y Startups

Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google

La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.

Por: Laura Flores

Publicado: Jueves 29 de enero de 2026 a las 10:40 hrs.

Innovación Startups tecnología Google Minería
<p>Carlo Calderón, fundador de TMining.</p>

Carlo Calderón, fundador de TMining.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

"Sistema estanco" ¿Por qué EFE dejó al Metrotren de Rancagua fuera del nuevo sistema de pagos con tarjetas bancarias?
2
Regiones

Socavones provocan emergencia habitacional en el norte: Gobierno activa recursos para reparar viviendas desde Arica hasta Atacama
3
DF LAB

Chileno radicado Miami levanta fondo de capital de riesgo para apoyar startups tecnológicas lideradas por emprendedores latinos
4
Empresas

Grupo Patio afina venta de estratégico terreno en Vitacura a inmobiliaria ligada a Gerardo Valdés
5
Mercados

Cae tasa de interés de depósitos a plazo y el mayor retorno alcanza 5,37% anual
6
Empresas

Minera Mantoverde presenta "oferta final" a trabajadores que suman 26 días en huelga: incluye bono de término de conflicto por $ 15 millones
7
Internacional

El cobre se dispara, logra cruzar histórica marca y lidera el alza de los metales en medio de la incertidumbre mundial
8
Empresas

Astara sella el acuerdo para la compra de los negocios de Nissan en Chile y Perú: será distribuidor oficial en ambos países
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete