Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Mundo
Mundo

OpenAI actualizará ChatGPT tras demanda de padres por el suicidio de un adolescente en EEUU

La compañía anunció nuevas medidas para reforzar la detección de angustia mental en sus usuarios y controles parentales, luego de que los padres de un adolescente que se suicidó en California presentaran una demanda contra OpenAI y su CEO, Sam Altman.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 27 de agosto de 2025 a las 17:07 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Corte Suprema rechaza recurso de empresa dueña de “edificio fantasma” en Estación Central y valida actuar del municipio en el proceso
2
Economía y Política

FMI reafirma acuerdo de línea de crédito con Chile, pero advierte sobre impacto en el país de la desaceleración global
3
Mercados

Fintech demanda por US$ 17,8 millones a extrabajadores de la firma por competencia desleal
4
Empresas

Cencosud en Argentina: los dos malls bajo la lupa de la autoridad que generan tensión con la firma chilena
5
Empresas

Pérdidas de Iansa se profundizan al primer semestre debido a la caída de los precios internacionales
6
Mercados

El correo del exejecutivo de LarrainVial que advirtió los riesgos en Fondo Estructurado I, tras estallar caso Audios
7
Economía y Política

Otro frente de debate laboral: Bravo apunta a “cuestionable” uso de datos administrativos para medir informalidad
8
Mercados

Aseguradores: la firma que más invalidez ha producido en el SIS “es una empresa estatal que se dedica al cobre”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete