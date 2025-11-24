Santander acelera digitalización de su banco en Chile con más sucursales estilo Work/Cafe
A septiembre de este año, el banco español registró 83 Work/Café, es decir, dos más en comparación con el mismo mes del año pasado.
Noticias destacadas
En diferentes instancias, Grupo Santander ha dado cuenta de su intención de convertirse en un banco digital con Work/Café. El objetivo es transformar el modelo de sucursales, incorporando la mencionada cafetería y los espacios que pueden utilizar sus clientes para hacer negocios o reunirse con potenciales socios.
"Estamos empezando el tercer año de inversión del plan que anunciamos en 2023. En ese momento hablamos de un total de US$ 450 millones para tres años, de los cuales aproximadamente un tercio está destinado a la evolución de nuestro modelo de sucursales", explicó Santander Chile.
A septiembre de este año, Santander tenía 83 Work/Café operando en Chile, sumando dos unidades en comparación con el mismo mes del año pasado.
De igual manera, la entidad amplió la presencia del formato "Expresso", alcanzando 11 oficinas de este tipo en un año.
En cuanto a las sucursales tradicionales, Santander cerró siete en el mismo período, ya que actualmente cuentan con 160 oficinas de este tipo a diferencia de las 167 que registró en el noveno mes del año pasado, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Por otro lado, en sus comentarios de gerencia al cierre del tercer trimestre, el banco explicó que 34% de sus sucursales trabajan sin efectivo.
Digitalización de clientes
Parte de la estrategia de Santander es ofrecer sus cuentas corrientes para el segmento masivo y PYME a través de su negocio de adquirencia Getnet. Por ejemplo, en el segmento de empresas, este producto aumentó 23% interanual a agosto de este año.
Cuando se trata de cuentas corrientes en pesos, Santander representó 17,4% del total del mercado, mientras que en el caso del producto en dólares, alcanzó una participación de 26,3%, según el regulador.
Los clientes digitales, es decir, usuarios que ingresan con su clave al portal digital de Santander, alcanzaron las 3.844.735 personas en el mismo período, lo que significó un crecimiento de 5,8% en 12 meses.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Más ramas socias o aliados estratégicos? El debate que aterrizó en la Confederación de la Producción y del Comercio
La actual presidenta de la entidad, Susana Jiménez, ha socializado el tema con los gremios. Hasta el momento, hay apertura a analizarlo, pero con ciertas observaciones.
Grupo Tánica reactiva millonario proyecto inmobiliario en Algarrobo: aumenta inversión y número de viviendas
La obra considera ahora 344 unidades habitacionales y la cesión al municipio de un espacio para la creación de un parque mirador y un sendero. “El proyecto aportará a la comuna de Algarrobo espacios públicos de calidad”, aseguró la sociedad.
Caso Audio-Factop: aportantes de fondo de deudas de Jalaff se querellan por estafa contra Econsult por venta de Grupo Patio
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete