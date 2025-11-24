Economista Daniela Desormeaux deja consultora minera Vantaz tras cinco años liderando el área de Estudios

La destacada economista Daniela Desormeaux dejará Vantaz Group, la mayor consultora minera del país, a cinco años de haber ingresado a la firma para hacerse cargo y liderar el área de Estudios.

Si bien se mantendrá ligada a la principal industria del país, por ahora no tiene un nuevo domicilio laboral definido y la razón de su salida se debe a proyectos personales, según confirmaron fuentes a Diario Financiero. Su salida se hará efectiva el próximo 5 de diciembre.

Antes de que su camino la llevara a la firma liderada por Juan Cariamo y Mauro Mezzano, la economista de la PUC fundó signumBOX en 2009, una consultora especializada en inteligencia de mercados para las industrias relacionadas a los recursos naturales y minerales.

Fue analista económica de la Cámara Chilena de la Construcción (2003-2006), en tanto que entre 2014 y 2015 fue miembro permanente de la Comisión Nacional del Litio.

En Vantaz encabezó proyectos clave como el estudio “Señales de la Minería”, desarrollado junto a Cesco, y aportó en iniciativas de análisis de tendencias macroeconómicas, estrategias de sostenibilidad y estudios sectoriales. También tuvo un rol relevante en estudios sobre equidad de género en la minería, como el reporte “Mujer en Minería” que monitorea brechas y avances en inclusión.