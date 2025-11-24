Economista Daniela Desormeaux deja consultora minera Vantaz tras cinco años liderando el área de Estudios
La destacada analista avanzará en proyectos personales, confirmaron fuentes a DF.
La destacada economista Daniela Desormeaux dejará Vantaz Group, la mayor consultora minera del país, a cinco años de haber ingresado a la firma para hacerse cargo y liderar el área de Estudios.
Si bien se mantendrá ligada a la principal industria del país, por ahora no tiene un nuevo domicilio laboral definido y la razón de su salida se debe a proyectos personales, según confirmaron fuentes a Diario Financiero. Su salida se hará efectiva el próximo 5 de diciembre.
Desormeaux integra actualmente el directorio del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) y es académica del MBA en la Universidad del Desarrollo. Ha sido reconocida entre las 100 Mujeres Líderes de la Minería en Chile, destacada por su expertise en litio, economía de recursos naturales y sostenibilidad.
Antes de que su camino la llevara a la firma liderada por Juan Cariamo y Mauro Mezzano, la economista de la PUC fundó signumBOX en 2009, una consultora especializada en inteligencia de mercados para las industrias relacionadas a los recursos naturales y minerales.
Fue analista económica de la Cámara Chilena de la Construcción (2003-2006), en tanto que entre 2014 y 2015 fue miembro permanente de la Comisión Nacional del Litio.
En Vantaz encabezó proyectos clave como el estudio “Señales de la Minería”, desarrollado junto a Cesco, y aportó en iniciativas de análisis de tendencias macroeconómicas, estrategias de sostenibilidad y estudios sectoriales. También tuvo un rol relevante en estudios sobre equidad de género en la minería, como el reporte “Mujer en Minería” que monitorea brechas y avances en inclusión.
