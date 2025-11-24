La principal app de IA de Alibaba debuta con fuerza en su intento por competir con ChatGPT
El relanzamiento de Qwen impulsó más de 10 millones de descargas en una semana, reforzando la apuesta de Alibaba por integrar servicios y avanzar hacia un agente de inteligencia artificial capaz de competir en adopción y funcionalidades.
La aplicación Qwen de Alibaba Group Holding Ltd. alcanzó más de 10 millones de descargas en la semana posterior a su relanzamiento, un buen augurio para su esfuerzo de largo plazo por construir un competidor de ChatGPT de OpenAI.
Las acciones del líder chino de comercio electrónico subieron más de 5% este lunes en Hong Kong, luego de que Alibaba divulgara la cifra en una publicación en WeChat. Este rápido crecimiento sigue a la decisión de este mes de renombrar y actualizar las aplicaciones preexistentes de Alibaba en iOS y Android, unificando los servicios bajo la marca Qwen.
El debut de Qwen destaca cómo las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) han establecido nuevos récords de adopción acelerada en tiempos recientes, comenzando con ChatGPT de OpenAI, que hace tres años se convirtió en la aplicación que más rápido alcanzó los 100 millones de usuarios. Dejando de lado Threads de Meta Platforms Inc. -que se benefició de las amplias redes sociales de su empresa matriz- Qwen de Alibaba se ubica entre las de mayor crecimiento, especialmente en China, donde ChatGPT no está disponible.
“Si pueden o no aprovechar la aplicación Qwen para impulsar su negocio hacia el consumidor será un factor importante que influirá en la valoración futura de la compañía”, dijo Kenny Ng, estratega de China Everbright Securities International Co. “El mercado también ve este movimiento como un paso crucial para compararla con la valoración de OpenAI”.
Las primeras cifras de usuarios de Qwen siguieron a una declaración similar durante el fin de semana de Ant Group Co., la filial fintech de Alibaba, que presentó su propio asistente de IA multimodal, LingGuang, la semana pasada. LingGuang ha sido descargado más de un millón de veces en los cuatro días desde su lanzamiento.
Alibaba incorporará gradualmente funciones de IA agéntica para apoyar las compras en línea -en plataformas que incluyen su principal marketplace, Taobao- en los próximos meses, con miras a transformar Qwen en un agente de IA plenamente funcional.
Bajo el liderazgo del director ejecutivo Eddie Wu, la compañía se ha rebautizado como un negocio “AI-first” (IA primero), estrategia que será evaluada nuevamente cuando Alibaba responda preguntas de inversionistas tras divulgar sus resultados trimestrales este martes.
“Alibaba planea integrar profundamente servicios esenciales de estilo de vida y productividad -incluyendo mapas digitales, entrega de comida, reservas de viaje, herramientas de oficina, comercio electrónico, educación y orientación en salud- directamente en la aplicación Qwen”, señaló la compañía en un comunicado.
