Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Tech & Empresas
Tech & Empresas

Advierten “amarre político” ante propuesta que adelanta nombramiento de consejeros de la Agencia de Protección de Datos

Abogados apuntan al artículo 65° del proyecto de ley de reajuste del sector público, que permitiría el Presidente proponer al Senado los candidatos “al menos ocho meses” -en lugar de 60 días- antes de que la ley entre en vigor.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Viernes 9 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

Marco Zecchetto
<p>Ivonne Bueno, abogada y socia de Habeas Data Consultores. Miguel Mellado, duputado e integrante de la Comisión de Hacienda.</p>

Ivonne Bueno, abogada y socia de Habeas Data Consultores. Miguel Mellado, duputado e integrante de la Comisión de Hacienda.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Presidente de Arauco: “No conozco ningún otro país donde sea tan difícil invertir como en Chile”
2
Empresas

Un histórico se despide de Falabella: José Luis del Río pone fin a su participación en diversos directorios
3
Cambio climático

Académicos de la UC anuncian inédito proyecto para confirmar enorme reservorio de “agua sólida” cerca del centro de ski La Parva
4
Economía y Política

Encuesta Casen: pese a baja respecto a 2022, un 17,3% de la población en Chile es pobre, superando las 3,4 millones de personas
5
Economía y Política

El IPC baja más de lo esperado en diciembre y la inflación para todo 2025 llega a 3,5%, la menor variación en 5 años
6
BrandCorner

Reforma previsional 2025: cambios en PGU y nuevos beneficios
7
Empresas

Gigante estadounidense Aramark compra icónica firma chilena de máquinas expendedoras Vendomática
8
Regiones

Tradicional cadena de multitiendas de Valparaíso anuncia su cierre definitivo y locales pasarán a ser ocupados por Hites
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete