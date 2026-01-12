Congreso Futuro 2026: Boric y Kast ponen foco en la IA, la ciencia y el futuro de la democracia
Bajo el lema “Humanidad: ¿Hacia dónde vamos” este lunes partió el evento de divulgación de la ciencia y del conocimiento. El Presidente electo comprometió el apoyo a la ciencia y el Presidente en ejercicio llamó al primero “a conversar”.
Noticias destacadas
Con la llegada del Presidente Gabriel Boric y el Presidente electo José Antonio Kast, pasadas las 9:13 horas al Salón de Honor del Senado en Santiago, comenzó la decimoquinta edición de Congreso Futuro, evento organizado por el Senado y la Fundación Encuentros del Futuro (FEF) y que se extenderá hasta el sábado 17 bajo la temática Humanidad ¿Hacia dónde vamos?.
La bienvenida estuvo a cargo del vicepresidente ejecutivo de la FEF, Guido Girardi, quien es uno de los impulsores del Congreso Futuro. En su alocución, el exsenador planteó que la humanidad atraviesa una transición evolutiva inédita, comparable al paso del homo erectus al homo sapiens, impulsada por la aceleración tecnológica y en particular por la inteligencia artificial (IA).
“Tenemos una tecnología que abre oportunidades gigantescas (...) El problema es que es una que tiene otras características: vive, se programa a sí misma, genera data artificial, que evoluciona y que cada día es más potente. Entonces, es una tecnología sustitutiva, (algo) que nunca hemos vivido”, dijo.
Explicó que en un tiempo “no muy largo” la IA podrá hacer “todo lo que los humanos hacen y tenemos que reflexionar qué capacidades queremos entregarle a la IA”.
Agregó que en cinco años la internet tendrá más contenidos hechos por máquinas que por humanos.
Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro.
“Si seguimos usando el ChatGPT sin conciencia y sin preocupación, puede reemplazar nuestras competencias en nuestros cerebros. Y el mayor riesgo es que los seres humanos dejen de pensar”, afirmó.
Frente a esto, Girardi propuso reponer el humanismo como eje central frente al transhumanismo, una corriente, explicó, que proponen las grandes tecnológicas de Silicon Valley y que plantea la evolución y mejoramiento de los humanos, e incluso la inmortalidad, con tecnologías avanzadas.
En este escenario, definió a Congreso Futuro como un lugar para reponer espacios de conversación y de esperanza que articula ciencia, política, academia y sector privado, y que ha sido el creador de contenidos como las políticas satelital, de IA, forestal, minería verde y de infancia, el Ministerio de Ciencia, y la plataforma preventiva de detección y seguimiento de vehículos SITIA con inteligencia artificial.
“Necesitamos una democracia eficaz y la tecnología nos puede llevar a eso (...). El pasado nos dividió, pero necesitamos que el futuro nos una”, señaló.
Por su parte, la senadora y presidenta de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, Ximena Órdenes, puso el acento en el rol institucional y político de Congreso Futuro y cómo este ha servido como un punto de encuentro para reflexionar acerca de los acelerados avances de la ciencia y tecnología y los dilemas que conllevan.
“Nos llama a tomar acciones, delinear una ruta y sintonizar las prioridades de la política con estos cambios frente a los cuales no podemos quedar indiferentes”, dijo.
El debut de Kast
El Presidente electo José Antonio Kast llegó acompañado de Ximena Lincolao, chilena estadounidense experta en tecnología y cofundadora de Phone2Action.
Kast, en un discurso de poco más de 30 minutos, descartó un retroceso en ciencia en su próximo Gobierno y comprometió su apoyo al desarrollo del evento “y lo más importante, en su expansión”.
“Chile no tiene futuro sin ciencia. (...) Se ha dicho en estos días que nuestro Gobierno podría debilitar el conocimiento, que podríamos retroceder, reducir la ciencia, mirarla como una especie de apéndice. Y quiero responder mirándolos de frente, diciéndoles que eso no va a ser así. (...) Los vamos a sorprender, porque creemos que lo que están haciendo es muy relevante para el desarrollo y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas”, dijo.
También destacó el rol de la ciencia y la innovación para mejorar la seguridad, la calidad de vida y el crecimiento del país.
“Queremos que las personas tengan mejor calidad de vida (...) Eso requiere que nos unamos para construir y no para polemizar (...) La ciencia no puede estar encerrada en sí misma, solo en un laboratorio, en una biblioteca (...) Necesitamos que dialogue con los problemas reales de nuestra patria”, comentó.
Dijo que el Congreso Futuro “no es un evento más, es una señal profunda, de que incluso en los momentos de división, Chile ha sabido levantar espacios donde el futuro se piensa con seriedad, con evidencia y visión de largo plazo”.
Kast también enfatizó en la importancia de fortalecer el uso de la inteligencia artificial (IA) para mejorar el trabajo, la productividad y el crecimiento del país, e hizo un llamado a enfrentar esta tecnología “sin miedo” y “respetando la humanidad”.
“La inteligencia artificial debe usarse para mejorar los servicios a las personas, y eso está a la vista. Aumenta las capacidades (...) Debe tratarse como una capacidad estratégica, al igual que la infraestructura digital, la energía o la conectividad (...) Su adopción en los sectores productivos permite mejorar la eficiencia, reducir los costos, aumentar la seguridad y abrir oportunidades económicas insospechadas. Y aquí el rol del Estado es facilitar la adopción”.
Por otro lado, el Presidente electo se refirió a la necesidad de avanzar en la formación de talento y la alfabetización digital, y en la creación de programas formativos “desde la educación escolar hasta la técnico profesional”.
Además, destacó el rol de la colaboración universitaria y la investigación académica para la generación de empleo e impacto regional en los encadenamientos productivos.
“Tenemos un drama en el norte, los socavones (...) ¿Por qué no todas las universidades del norte están pensando en solucionar un problema práctico (...) Es un problema real, cómo desde la ciencia, desde las universidades, enfrentamos ese tema”, agregó Kast.
Boric: IA en democracia y educación
En su última participación como mandatario en el Congreso Futuro, el Presidente Gabriel Boric afirmó que la IA no es solo una herramienta tecnológica, sino una “infraestructura de poder que reorganiza silenciosamente” la relación entre los individuos, el Estado y el mercado.
“Estamos en un momento muy excepcional, que nos cuesta quizás valorar y dimensionar. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado permanentemente herramientas que ampliaron su capacidad de relacionarse con el mundo y transformarlo, pero son pocas las veces que ha desatado fuerzas que han llegado a redefinir quiénes somos, qué significa ser humano. Y creo que es un consenso que la inteligencia artificial pertenece a esta categoría”, dijo.
Planteó que la pregunta central es quién gobierna cuando las decisiones se automatizan. “¿Seguimos siendo nosotros los seres humanos?”, dijo.
También abordó la relación entre la IA y la democracia. Alertó que la automatización de decisiones podría erosionar la rendición de cuentas, que calificó como el sentido “más esencial” de la democracia y que “ningún algoritmo puede sustituir la responsabilidad política”.
Boric se refirió a la IA en la educación y en los procesos de aprendizaje. Dijo que existe el riesgo de confundir el acceso instantáneo a información con aprendizaje real. “Aprender no es, y nunca ha sido, solamente el acceso a la información. Aprender implica esfuerzo, error, espera, paciencia, frustración y también descubrimiento”, dijo.
El llamado de Boric a Kast: juntarse “a conversar pronto” y aprobar el proyecto de Sala Cuna
Respecto de las palabras de Kast, Boric dijo que el “espíritu de lo que ha dicho acá es mucho más constructivo” que los titulares de medios en los últimos días respecto de algunos desencuentros entre ambos durante la semana pasada.
Boric hizo un llamado a Kast para “juntarnos a conversar pronto, porque tenemos varias cosas que creo que valen la pena ser discutidas” y lo “invitó” a aprobar el proyecto de ley de Sala Cuna que lleva en discusión casi dos décadas en el Congreso.
“Hoy día tenemos un consenso técnico con los equipos. Tenemos cuatro semanas, porque si no vamos a retroceder mucho. Aprovechemos José Antonio, Presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante. Yo entiendo que en el FES (proyecto Financiamiento de Educación Superior) hay muchas diferencias (...), pero aquí podemos llegar a un consenso”, señaló.
María José Martabit, Zoltan Istvan y Joseph Broz. Fotos: César Dellepiane y Archivo
Expertos analizan cómo la tecnología y la inteligencia artificial están redefiniendo a la sociedad
Uno de los principales bloques de la primera jornada de Congreso Futuro 2026 fue el que reunió a la fundadora y CEO de Theodora AI, María José Martabit, al transhumanista estadounidense, Zoltan Istvan, y al ejecutivo de IBM, Joseph Broz, para analizar, por separado y cada uno desde su óptica, cómo la tecnología está redefiniendo la sociedad.
Sesgos en la IA
¿Cómo sería una persona líder dibujada por la IA? Así comenzó la charla de María José Martabit, quien indicó que esta tecnología IA tiene sesgos que pueden “nublar nuestras decisiones”.
Explicó que, dentro de la creación de Theodora IA, startup que desarrolla tecnología antisesgos, fue clave el laboratorio Theodora Brainlab, que busca explicar cómo el cerebro entiende los prejuicios incorporados en los algoritmos.
El hallazgo más reciente de esta IA fue en el período electoral. Martabit se refirió al cambio en la política: “Aparentemente las redes sociales tienen un valor mucho más relevante que el clásico puerta a puerta”.
Lo ejemplificó con Franco Parisi, quien, en comparación con los otros candidatos, tuvo más publicaciones en redes sociales y obtuvo una inesperada oleada de votos.
El impacto en empleos
El periodista estadounidense, transhumanista y candidato a gobernador de California por el Partido Demócrata, Zoltan Istvan, advirtió que la IA representa “la invención más importante, pero también la más desafiante de nuestra era”, y que su impacto “será mucho más rápido y profundo de lo que se anticipa”.
Sostuvo que la tecnología ya está redefiniendo la realidad social, cultural y económica. También hizo hincapié en el impacto que tiene en el empleo. Dijo que la automatización y la IA podrían eliminar el 50% de los trabajos en cinco años y 90% en el mediano plazo.
“Nos dijeron que estudiáramos programación, y ahora la IA programa. Nos dijeron que estudiáramos arquitectura, y la IA diseña edificios en segundos. Yo me formé como periodista, y hoy ChatGPT escribe mejor que yo”, señaló.
La segunda revolución cuántica
El vicepresidente de Crecimiento Cuántico y Desarrollo de Mercado en IBM, Joseph Broz, habló de la “segunda revolución cuántica”, que hoy está permitiendo “controlar objetos cuánticos” -como átomos- y utilizar sus propiedades para codificar información y procesarla (a través de computadores cuánticos), escalando la posibilidad de resolver problemas que “incluso computadores de alto rendimiento no pueden”.
Destacó las oportunidades que esta tecnología abre para sectores como la industria aeroespacial, los servicios financieros y la alta tecnología, y el rol de los países en el hemisferio norte en el desarrollo e inversión. Comentó que en 2029, IBM lanzará “Starling”, su primer computador cuántico a gran escala y tolerante a fallas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Search fund ligado a Activa de LarrainVial vende empresa de servicios industriales Marco Peruana a Marubeni
Si bien el precio se mantiene en reserva, la compañía fue valorizada en US$ 26 millones al momento de la transacción, tras ser parte de la cartera de Grupo Loa por más de 10 años.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
En medio de barricadas y tensiones comienza el desalojo de la megatoma de San Antonio
Un grupo de encapuchados se opuso activamente a los procedimientos mediante el uso de barricadas, la instalación de cercas con alambres de púas y lanzamiento de objetos contundentes e incendiarios contra personal de las fuerza pública.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete