Congreso Futuro 2026: Boric y Kast ponen foco en la IA, la ciencia y el futuro de la democracia

El Presidente Gabriel Boric y el Presidente electo José Antonio Kast coincidieron en la inauguración del evento. Fotos: Congreso Futuro

Bajo el lema “Humanidad: ¿Hacia dónde vamos” este lunes partió el evento de divulgación de la ciencia y del conocimiento. El Presidente electo comprometió el apoyo a la ciencia y el Presidente en ejercicio llamó al primero “a conversar”.

Con la llegada del Presidente Gabriel Boric y el Presidente electo José Antonio Kast, pasadas las 9:13 horas al Salón de Honor del Senado en Santiago, comenzó la decimoquinta edición de Congreso Futuro, evento organizado por el Senado y la Fundación Encuentros del Futuro (FEF) y que se extenderá hasta el sábado 17 bajo la temática Humanidad ¿Hacia dónde vamos?.

La bienvenida estuvo a cargo del vicepresidente ejecutivo de la FEF, Guido Girardi, quien es uno de los impulsores del Congreso Futuro. En su alocución, el exsenador planteó que la humanidad atraviesa una transición evolutiva inédita, comparable al paso del homo erectus al homo sapiens, impulsada por la aceleración tecnológica y en particular por la inteligencia artificial (IA).

“Tenemos una tecnología que abre oportunidades gigantescas (...) El problema es que es una que tiene otras características: vive, se programa a sí misma, genera data artificial, que evoluciona y que cada día es más potente. Entonces, es una tecnología sustitutiva, (algo) que nunca hemos vivido”, dijo.

Explicó que en un tiempo “no muy largo” la IA podrá hacer “todo lo que los humanos hacen y tenemos que reflexionar qué capacidades queremos entregarle a la IA”.

Agregó que en cinco años la internet tendrá más contenidos hechos por máquinas que por humanos.

Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro.

“Si seguimos usando el ChatGPT sin conciencia y sin preocupación, puede reemplazar nuestras competencias en nuestros cerebros. Y el mayor riesgo es que los seres humanos dejen de pensar”, afirmó.

Frente a esto, Girardi propuso reponer el humanismo como eje central frente al transhumanismo, una corriente, explicó, que proponen las grandes tecnológicas de Silicon Valley y que plantea la evolución y mejoramiento de los humanos, e incluso la inmortalidad, con tecnologías avanzadas.

En este escenario, definió a Congreso Futuro como un lugar para reponer espacios de conversación y de esperanza que articula ciencia, política, academia y sector privado, y que ha sido el creador de contenidos como las políticas satelital, de IA, forestal, minería verde y de infancia, el Ministerio de Ciencia, y la plataforma preventiva de detección y seguimiento de vehículos SITIA con inteligencia artificial.

“Necesitamos una democracia eficaz y la tecnología nos puede llevar a eso (...). El pasado nos dividió, pero necesitamos que el futuro nos una”, señaló.

Por su parte, la senadora y presidenta de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, Ximena Órdenes, puso el acento en el rol institucional y político de Congreso Futuro y cómo este ha servido como un punto de encuentro para reflexionar acerca de los acelerados avances de la ciencia y tecnología y los dilemas que conllevan.

“Nos llama a tomar acciones, delinear una ruta y sintonizar las prioridades de la política con estos cambios frente a los cuales no podemos quedar indiferentes”, dijo.

El debut de Kast

El Presidente electo José Antonio Kast llegó acompañado de Ximena Lincolao, chilena estadounidense experta en tecnología y cofundadora de Phone2Action.

Kast, en un discurso de poco más de 30 minutos, descartó un retroceso en ciencia en su próximo Gobierno y comprometió su apoyo al desarrollo del evento “y lo más importante, en su expansión”.

“Chile no tiene futuro sin ciencia. (...) Se ha dicho en estos días que nuestro Gobierno podría debilitar el conocimiento, que podríamos retroceder, reducir la ciencia, mirarla como una especie de apéndice. Y quiero responder mirándolos de frente, diciéndoles que eso no va a ser así. (...) Los vamos a sorprender, porque creemos que lo que están haciendo es muy relevante para el desarrollo y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas”, dijo.

También destacó el rol de la ciencia y la innovación para mejorar la seguridad, la calidad de vida y el crecimiento del país.

“Queremos que las personas tengan mejor calidad de vida (...) Eso requiere que nos unamos para construir y no para polemizar (...) La ciencia no puede estar encerrada en sí misma, solo en un laboratorio, en una biblioteca (...) Necesitamos que dialogue con los problemas reales de nuestra patria”, comentó.

Dijo que el Congreso Futuro “no es un evento más, es una señal profunda, de que incluso en los momentos de división, Chile ha sabido levantar espacios donde el futuro se piensa con seriedad, con evidencia y visión de largo plazo”.

Kast también enfatizó en la importancia de fortalecer el uso de la inteligencia artificial (IA) para mejorar el trabajo, la productividad y el crecimiento del país, e hizo un llamado a enfrentar esta tecnología “sin miedo” y “respetando la humanidad”.

“La inteligencia artificial debe usarse para mejorar los servicios a las personas, y eso está a la vista. Aumenta las capacidades (...) Debe tratarse como una capacidad estratégica, al igual que la infraestructura digital, la energía o la conectividad (...) Su adopción en los sectores productivos permite mejorar la eficiencia, reducir los costos, aumentar la seguridad y abrir oportunidades económicas insospechadas. Y aquí el rol del Estado es facilitar la adopción”.

Por otro lado, el Presidente electo se refirió a la necesidad de avanzar en la formación de talento y la alfabetización digital, y en la creación de programas formativos “desde la educación escolar hasta la técnico profesional”.

Además, destacó el rol de la colaboración universitaria y la investigación académica para la generación de empleo e impacto regional en los encadenamientos productivos.

“Tenemos un drama en el norte, los socavones (...) ¿Por qué no todas las universidades del norte están pensando en solucionar un problema práctico (...) Es un problema real, cómo desde la ciencia, desde las universidades, enfrentamos ese tema”, agregó Kast.

Boric: IA en democracia y educación

En su última participación como mandatario en el Congreso Futuro, el Presidente Gabriel Boric afirmó que la IA no es solo una herramienta tecnológica, sino una “infraestructura de poder que reorganiza silenciosamente” la relación entre los individuos, el Estado y el mercado.

“Estamos en un momento muy excepcional, que nos cuesta quizás valorar y dimensionar. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado permanentemente herramientas que ampliaron su capacidad de relacionarse con el mundo y transformarlo, pero son pocas las veces que ha desatado fuerzas que han llegado a redefinir quiénes somos, qué significa ser humano. Y creo que es un consenso que la inteligencia artificial pertenece a esta categoría”, dijo.

Planteó que la pregunta central es quién gobierna cuando las decisiones se automatizan. “¿Seguimos siendo nosotros los seres humanos?”, dijo.

También abordó la relación entre la IA y la democracia. Alertó que la automatización de decisiones podría erosionar la rendición de cuentas, que calificó como el sentido “más esencial” de la democracia y que “ningún algoritmo puede sustituir la responsabilidad política”.

Boric se refirió a la IA en la educación y en los procesos de aprendizaje. Dijo que existe el riesgo de confundir el acceso instantáneo a información con aprendizaje real. “Aprender no es, y nunca ha sido, solamente el acceso a la información. Aprender implica esfuerzo, error, espera, paciencia, frustración y también descubrimiento”, dijo.

El llamado de Boric a Kast: juntarse “a conversar pronto” y aprobar el proyecto de Sala Cuna