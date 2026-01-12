Kast en Congreso Futuro: "Se ha dicho que podemos retroceder en ciencia y eso no va a ser así. Los vamos a sorprender”

Durante la inauguración del Congreso Futuro 2026, el Presidente electo ratificó el compromiso del Gobierno entrante con la ciencia, y destacó el rol de la IA para el crecimiento y productividad del país.

Con llamados a la colaboración y a tener un propósito, el Presidente electo José Antonio Kast, debutó la mañana de este lunes con un discurso de poco más de media hora en la inauguración de la decimoquinta versión del Congreso Futuro 2026, uno de los principales eventos de divulgación de la ciencia y el conocimiento en Latinoamérica.

Al inicio, el futuro mandatario llegó acompañado de Ximena Lincolao, chilena estadounidense experta en tecnología y cofundadora de “Phone2Action". Durante la oportunidad, Kast descartó un retroceso de la ciencia en su próximo Gobierno y comprometió su apoyo al “desarrollo y expansión” de este evento.

“Chile no tiene futuro sin ciencia. (...) Se ha dicho en estos días que nuestro Gobierno podría debilitar el conocimiento, que podríamos retroceder, reducir la ciencia, mirarla como una especie de apéndice. Y quiero responder mirándolos de frente y diciéndoles que eso no va a ser así. (...) Los vamos a sorprender, porque creemos que lo que están haciendo es muy relevante para el desarrollo y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas”, dijo Kast.

Durante su intervención, destacó el rol de la ciencia y la innovación para mejorar la seguridad, la calidad de vida y el crecimiento del país.

“Queremos que las personas tengan mejor calidad de vida (...) Eso requiere que nos unamos para construir y no para polemizar (...) La ciencia no puede estar encerrada en sí misma, solo en un laboratorio, en una biblioteca (...) Necesitamos que la ciencia dialogue con los problemas reales de nuestra patria”, comentó.

Dijo que el Congreso Futuro “no es un evento más, es una señal profunda, de que incluso en los momentos de división, Chile ha sabido levantar espacios donde el futuro se piensa con seriedad, con evidencia y con visión de largo plazo”, señaló.

IA y universidades

Kast enfatizó en la importancia de fortalecer el uso de la inteligencia artificial (IA) para mejorar el trabajo, la productividad y el crecimiento del país, e hizo un llamado a enfrentar esta tecnología “sin miedo” y “respetando la humanidad”.

“La inteligencia artificial debe usarse para mejorar los servicios a las personas, y eso está a la vista. Aumenta las capacidades (...) Debe tratarse como una capacidad estratégica, al igual que la infraestructura digital, la energía o la conectividad (...) Su adopción en los sectores productivos permite mejorar la eficiencia, reducir los costos, aumentar la seguridad y abrir oportunidades económicas insospechadas. Y aquí el rol del Estado es facilitar la adopción”, señaló.

Por otro lado, el Presidente electo hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la formación de talento y la alfabetización digital, así como la creación de programas formativos "desde la educación escolar hasta la técnico profesional".

Además, destacó el rol de la colaboración universitaria y la investigación académica para la generación de empleo e impacto regional en los encadenamientos productivos.

"Tenemos un drama en el norte, los socavones (...) ¿Por qué no todas las universidades del norte están pensando en solucionar un problema práctico (...) Es un problema real, cómo desde la ciencia, desde las universidades, enfrentamos ese tema", agregó Kast.