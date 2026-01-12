Kast en Congreso Futuro: "Se ha dicho que podemos retroceder en ciencia y eso no va a ser así. Los vamos a sorprender”
Durante la inauguración del Congreso Futuro 2026, el Presidente electo ratificó el compromiso del Gobierno entrante con la ciencia, y destacó el rol de la IA para el crecimiento y productividad del país.
Noticias destacadas
Con llamados a la colaboración y a tener un propósito, el Presidente electo José Antonio Kast, debutó la mañana de este lunes con un discurso de poco más de media hora en la inauguración de la decimoquinta versión del Congreso Futuro 2026, uno de los principales eventos de divulgación de la ciencia y el conocimiento en Latinoamérica.
Al inicio, el futuro mandatario llegó acompañado de Ximena Lincolao, chilena estadounidense experta en tecnología y cofundadora de “Phone2Action". Durante la oportunidad, Kast descartó un retroceso de la ciencia en su próximo Gobierno y comprometió su apoyo al “desarrollo y expansión” de este evento.
“Chile no tiene futuro sin ciencia. (...) Se ha dicho en estos días que nuestro Gobierno podría debilitar el conocimiento, que podríamos retroceder, reducir la ciencia, mirarla como una especie de apéndice. Y quiero responder mirándolos de frente y diciéndoles que eso no va a ser así. (...) Los vamos a sorprender, porque creemos que lo que están haciendo es muy relevante para el desarrollo y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas”, dijo Kast.
Durante su intervención, destacó el rol de la ciencia y la innovación para mejorar la seguridad, la calidad de vida y el crecimiento del país.
“Queremos que las personas tengan mejor calidad de vida (...) Eso requiere que nos unamos para construir y no para polemizar (...) La ciencia no puede estar encerrada en sí misma, solo en un laboratorio, en una biblioteca (...) Necesitamos que la ciencia dialogue con los problemas reales de nuestra patria”, comentó.
Dijo que el Congreso Futuro “no es un evento más, es una señal profunda, de que incluso en los momentos de división, Chile ha sabido levantar espacios donde el futuro se piensa con seriedad, con evidencia y con visión de largo plazo”, señaló.
IA y universidades
Kast enfatizó en la importancia de fortalecer el uso de la inteligencia artificial (IA) para mejorar el trabajo, la productividad y el crecimiento del país, e hizo un llamado a enfrentar esta tecnología “sin miedo” y “respetando la humanidad”.
“La inteligencia artificial debe usarse para mejorar los servicios a las personas, y eso está a la vista. Aumenta las capacidades (...) Debe tratarse como una capacidad estratégica, al igual que la infraestructura digital, la energía o la conectividad (...) Su adopción en los sectores productivos permite mejorar la eficiencia, reducir los costos, aumentar la seguridad y abrir oportunidades económicas insospechadas. Y aquí el rol del Estado es facilitar la adopción”, señaló.
Por otro lado, el Presidente electo hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la formación de talento y la alfabetización digital, así como la creación de programas formativos "desde la educación escolar hasta la técnico profesional".
Además, destacó el rol de la colaboración universitaria y la investigación académica para la generación de empleo e impacto regional en los encadenamientos productivos.
"Tenemos un drama en el norte, los socavones (...) ¿Por qué no todas las universidades del norte están pensando en solucionar un problema práctico (...) Es un problema real, cómo desde la ciencia, desde las universidades, enfrentamos ese tema", agregó Kast.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
En medio de barricadas y tensiones comienza el desalojo de la megatoma de San Antonio
Un grupo de encapuchados se opuso activamente a los procedimientos mediante el uso de barricadas, la instalación de cercas con alambres de púas y lanzamiento de objetos contundentes e incendiarios contra personal de las fuerza pública.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete