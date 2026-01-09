Los siete pensadores que serán parte de la segunda Cumbre de Filosofía
El evento del Congreso Futuro busca dialogar en torno al impacto de la tecnología en la sociedad y en los límites éticos de la IA.
¿Cómo se está transformando nuestra identidad en un entorno hipertecnológico?, ¿Qué límites éticos debemos establecer? Estas serán algunas de las preguntas que buscarán responder los siete pensadores internacionales en la segunda Cumbre de Filosofía que se realizará el 13 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes.
Se trata de uno de los eventos del Congreso Futuro 2026, que organiza el Senado y la Fundación Encuentros del Futuro (FEF), que parte este lunes.
José María Lassalle
El doctor en derecho de la Universidad de Cantabria y académico español es un referente en la investigación de la integración de la tecnología digital con los valores humanistas, los neuroderechos y la gobernanza tecnológica. Fue secretario de Estado para la Sociedad de la Información, donde definió la nueva agenda digital de España.
El filósofo analiza la protección de la libertad, la democracia y la dignidad frente a la concentración del poder digital y el avance de la inteligencia artificial (IA).
Andrea Colamedici
El filósofo y ensayista italiano es autor del polémico libro Hipnocracia: Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad, que escribió en colaboración con un agente de IA bajo el seudónimo de Jianwei Xun. Su trabajo es clave para entender el impacto cultural y psicológico de la tecnología.
Shigeru Taguchi
El doctor en Filosofía japonés es considerado un experto en fenomenología, filosofía de la mente y neurociencia. Es director del Center for Human Nature, Artificial Intelligence, and Neuroscience (Chain) de la Universidad de Hokkaido, donde ha impulsado instancias relacionadas con la naturaleza humana, IA y neurociencia.
Dominique Lestel
El trabajo del doctor en Ciencias Sociales francés abre un espacio de diálogo en torno a la interdependencia entre especies y tecnologías. Estudia las relaciones entre humanos y otras especies, y los dilemas éticos de la biotecnología y la IA.
Renata Salecl
La filósofa social y doctora en Sociología y Derecho eslovena analiza cómo las estructuras sociales pueden moldear el deseo, la culpa y la subjetividad actual. Es profesora de psicoanálisis y derecho, y de neurociencia y derecho, y su trabajo aborda el psicoanálisis, la ética y la política, con énfasis en la cultura de consumo, la elección y la ansiedad.
Maurizio Ferraris
El filósofo y académico italiano es el creador del Nuevo Realismo, corriente que busca recuperar la idea de realidad objetiva y compleja frente a la manipulación y la posverdad. Su pensamiento da pie a la discusión sobre la verdad y la legitimidad en un contexto de desinformación.
Ingrid Guardiola
La filósofa española, doctora en Humanidades y profesora de la Universidad de Girona investiga la intersección entre tecnología, cultura y desigualdad, temas que expresa a través de ensayos y documentales audiovisuales. Su trabajo abre el debate sobre el poder, la representación y las brechas digitales.
