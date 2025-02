Ricardo Baeza-Yates, experto en IA e integrante de la delegación chilena: “Que el 25% de los países firmara la declaración de la Cumbre de París, es exitoso”

Desde París, Francia

El ingeniero eléctrico y doctor en computación Ricardo Baeza-Yates, cofundador de Theodora AI y director de investigación del Instituto de IA Experiencial de la Universidad Northeastern en el campus de Silicon Valley, aunque vive en California hace años, es considerado uno de los chilenos expertos en inteligencia artificial (IA).

Baeza-Yates integró la delegación nacional que viajó a la Cumbre para la Acción por la IA que se realizó el lunes y martes pasado en París, la que abogó por el desarrollo de una IA inclusiva, abierta, accesible para todos, pero también instaló un llamado a la acción y abrió espacios para generar oportunidades de negocios e inversión.

Desde este rol y su experiencia como representante de Chile para temas de IA en el Global Partnership for Artificial Intelligence (GPAI) y ahora en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -el GPAI es parte de este organismo ahora- analizó los resultados de la Cumbre, cuya declaración final fue firmada por 57 países, además de la Unión Europea, el Vaticano y la Comisión de la Unión Africana.

“Destaco que países como Canadá hayan firmado, por todo lo que está pasando en Norteamérica, también lo hizo Emiratos Árabes y Marruecos, los únicos árabes, además de Dinamarca, México y China. Pero por otro lado no firmaron Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Probablemente Reino Unido no quiso ir en contra de EEUU”, dijo.

- Macron buscó marcar una diferencia y salir del enfoque de riesgo a uno más amplio que incluye oportunidades. ¿Tiene que ver con un tema de liderazgo?

- Sí, es un tema de liderazgo a nivel europeo, por la inversión que anunció, pero también, porque hubo muchas críticas a las cumbres anteriores de que no había nada concreto, solo buenas palabras y al final no había cambios. Entonces, trató de hacer algo distinto, de tomar acciones concretas y eso está en la declaración final.

- ¿Qué aspectos destaca de la declaración final?

- En la segunda página de la declaración dice que para cumplir las prioridades se lanzó una Plataforma e Incubadora de IA de Interés Público con nueve miembros fundadores, Kenia, Alemania, Chile, Finlandia, Eslovenia, Francia, Nigeria, Marruecos e India, y que Chile esté entre ellos, es importante.

Además, por primera vez se discutió el tema energético de la IA y la necesidad de compartir conocimiento en el impacto de la IA en el mercado de trabajo.

La declaración la firmaron 58 países, el 25% de los países del mundo. Creo que es exitoso. El problema es que hay tres países importantes que no firmaron, Estados Unidos, Reino Unido e Israel.

- El presidente Macron anunció una gran inversión y dijo que Francia “vuelve a la carrera de la IA”, ¿ve factible que pueda ser un actor relevante a nivel mundial?

- DeepSeek demostró que cualquiera puede competir y que lo que se necesita es talento. Francia lo tiene y puede competir. Por ejemplo, Mistral, que es una compañía que también está a la cabeza de los modelos de lenguaje, está entre las 10 mejores. Hay gente como Yann LeCun (franco-estadounidense), que es director científico de Meta y ha apoyado mucho el Gobierno francés. De los 109 mil millones de euros, 20 mil millones de euros vendrían de una compañía de capital de riesgo canadiense, y hasta 50 mil millones de euros de los Emiratos Árabes Unidos. Hay 70 mil millones de euros que no son franceses. Del total, 2.500 millones de euros, alrededor de un 2%, son para una IA segura y ética y eso me pareció interesante.

EEUU y regulación

- ¿Cómo interpreta la presencia del vicepresidente de EEUU JD Vance en la Cumbre y sus críticas a la regulación europea de IA?

- Empiezo con lo segundo. Esto tiene que ver con las multas que han puesto algunos países europeos a Google y otras compañías por la ley de protección de datos, las hizo para mostrarles que está haciendo su parte para que las molesten menos, pero no tiene ningún efecto, porque son leyes que tienen que cumplir. Google puede pagar US$ 100 millones.

Respecto a lo primero, es la eterna falacia de que el exceso de regulación frena el desarrollo de la IA. Eso me molesta porque, si fuera capitalismo no sería un problema, porque ellos usan los frutos de la tecnología. Pero es un hiper capitalismo, es decir, cuando se genera tanta desigualdad económica, que ya no es bueno para ninguna parte, ni siquiera para la gente que gana mucho dinero y no lo puede gastar. La mejor prueba es DeepSeek, que debido a la prohibición de importar chips a China, tuvieron que innovar y lograron hacer una cosa que sorprendió a todo el mundo.

- ¿Usted cree que a partir de esta Cumbre cambie la dirección en el desarrollo de la IA?

-EEUU va a seguir la misma línea y tal vez peor, porque no va a haber ningún tipo de regulación en los próximos cuatro años. Pero tal vez esto sería como el principio de una línea alternativa que incluya a estos 60 países para hacerlo mejor. Y como lo he dicho en otras partes, Chile podría dar un ejemplo de cómo usar esto mejor desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de temas endémicos como culturales.