DF Lab Opinión/ ¿Armaste ya tu LLM?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Si tuviste que Googlear lo que es LLM, entonces puede que ya estés en problemas si eres gerente general o director de empresa. LLM son los Large Language Models, aquellos que, con un lenguaje natural, pueden usar Inteligencia Artificial (IA) generativa. ChatGPT es el que más probablemente conozcas.

La verdad es que, en Latinoamérica, a las grandes empresas las pilló en un mal momento. Un momento en el que aún estamos definiendo qué es la “Transformación Digital”. Un momento en el que no queremos invertir mucho en tecnología, sino más bien en reducir costos y fortalecer las acciones comerciales. Un momento cortoplacista, miope del futuro y dominado por el temor. Si el gran proyecto digital es la actualización del CRM o unificar las bases de datos, es un signo de que las cabezas de las empresas van a tener que tomar un atajo.

Es cierto que no debemos enamorarnos de la tecnología y sí del desafío. Pero me es difícil imaginar un mundo empresarial donde el uso de LLM no dé respuesta a un tema core del negocio.

Hay tres cosas que me preocupan profundamente hoy como Director de empresas:

Primero, Cultura y Legislación: La cultura y legislación han provocado que la discusión sea en gran parte vigilante del presente, en vez de hacer lo que creo que es la labor más importante de los Directorios: abrir la mente del Gerente General hacia el futuro.

Segundo, la Falta de Comprensión de la IA: El poco entendimiento que hay de la IA, que nos cayó encima como una oleada. No hay tiempo para esperar casos de éxito, no hay tiempo para juntar material para demostrar que es bueno involucrarse en el tema. La diferencia entre las empresas que logren descubrir cosas con datos de calidad y un LLM interno, y las que no, será abismal. No se ha visto una separación como la que potencialmente viene entre una empresa no transformada hacia el futuro y una que sí. La capacidad de una startup para disrumpir es más grande que nunca. Ver caer grandes empresas nunca es bueno para la economía, y hoy esa caída puede ser más común que antes.

Y tercero, Ciberseguridad: La ciberseguridad ha tomado una tonalidad aún más oscura: ya no es que uno pueda pinchar un enlace o recibir un ciberataque. Hoy basta con que una cantidad suficiente de trabajadores no educados en el tema suba material sensible de la compañía a un LLM público y disponibilice información empresarial clave o incluso ponga en riesgo la seguridad nacional.

El llamado es que los directorios y gerentes generales deberían poner este tema en la cima de la agenda. Esto era para ayer: construir un LLM interno (fuera de riesgo de filtración), disponibilizar datos de calidad (es sumamente lento calibrar y alimentar al LLM para que empiece a entregar información relevante), y entrenar a la gente para que aprenda a usar prompts para trabajar en el día a día. Es esto o nos sacarán del negocio sin que podamos decir siquiera “¿Qué acaba de pasar?”