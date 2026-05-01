Firma mendocina alista nuevo proyecto residencial-comercial en Reñaca
El desarrollo se emplazará en Avenida La Foresta y contempla una superficie edificada de 18. 300 metros cuadrados.
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El sector de Foresta de Reñaca se ha transformado en uno de los polos residenciales y comerciales de mayor plusvalía en el límite entre Viña del Mar y Concón. Ahora, la zona sumará un nuevo proyecto, el que considera un edificio residencial y un centro comercial vecinal de la mano de la empresa mendocina Kristich.
Denominado Proyecto Infinito, el desarrollo se emplazará en Avenida La Foresta de Reñaca 160 y contempla una superficie edificada de 18. 300 metros cuadrados, distribuidos en 79 departamentos, 24 locales comerciales y un gimnasio.
Con una inversión de US$ 32 millones, el proyecto ya cuenta con su permiso de edificación, y el plan de la inmobiliaria es iniciar las obras durante el segundo semestre de este año, una vez que tenga el visto bueno de la autoridad ambiental.
La empresa trasandina Kristich se ha consolidado como un actor relevante en el sector inmobiliario de Reñaca. Con más de 20 años de trayectoria, la firma liderada por Flavio Kristich expandió sus operaciones desde Mendoza hacia el mercado chileno, donde ya cuenta con varios proyectos terminados.
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